Ballando con le stelle 2018/ Milly Carlucci e la Rai nel mirino di Maurizio Costanzo: la nuova critica

Ballando con le stelle 2018, Milly Carlucci criticata dal pubblico. Maurizio Costanzo accoglie le lamentele nella sua rubrica e risponde con una frecciatina alla Rai

06 aprile 2018 Anna Montesano

Ballando con le stelle - Milly Carlucci

Per molti non è una coincidenza che nell'ultima puntata andata in onda di Ballando con le stelle 2018, Milly Carlucci e la Rai abbiano deciso di chiamare un ospite di fama internazionale, che è Anastacia. D'altra parte su Canale 5, Maria De Filippi, nella sua ultima puntata di C'è Posta per te, ha ospitato Patrick Dempsey, noto attore americano. Un botta e risposta apparso chiaro a molti telespettatori che ha però suscitato un po' di critiche da parte del pubblico. Una di queste critiche è arrivata all'orecchio di Maurizio Costanzo, che sul settimanale Nuovo cura la rubrica "Le pagelle di Costanzo". Un suo lettore si lamenta e scrive "Possibile che per fare concorrenza a Mediaset, la Rai si metta a spendere i miei soldi di contribuente per pagare star del calibro di Anastacia? Non bastano già gli artisti in gara a fare audience?"

LA STOCCATA DI MAURIZIO COSTANZO A BALLANDO CON LE STELLE

La risposta di Maurizio Costanzo arriva immediata e non nasconde una critica alla conduttrice di Ballando con le stelle e alla stessa Rai. "Evidentemente non bastano. - sentenzia il conduttore - Per questo la corsa a offrire sempre qualcosa di più ormai sembra essere senza limiti. Tenga presente che lo scopo è fare spettacolo, sia a C'è Posta per te con Patrick Dempsey sia a Ballando con le stelle con Anastacia, in pista con Maykel Fonts". Così conclude con una pungente frecciatina al competitor di sua moglie Maria De Filippi: "Questo, però, non autorizza la Rai a sperperare le risorse. Speriamo che se ne accorgano. Noi cerchiamo di godere delle belle cose che vediamo in tv e, se qualcosa non ci piace, cambiamo canale".

© Riproduzione Riservata.