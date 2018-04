Beautiful/ Anticipazioni: Wyatt e Katie si baciano ancora, cosa sta succedendo tra Zende e Maya?

Beautiful, anticipazioni e trame della soap opera america: Kate e Wyatt si abbandonano ancora una volta alla passione mentre la donna scopre un particolare feeling tra Zende e Maya.

06 aprile 2018 Valentina Gambino

Beautiful, trame e anticipazioni

Se il festoso mondo della moda fa per voi, le dinamiche di Beautiful anche oggi, sono proprio quello che vi servono per iniziare bene la giornata! Eccovi a seguire, anticipazioni e trame delle nuove puntate oltre ad un riassunto per scoprire cosa è già accaduto nella soap opera americana in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 13.40 circa. Dopo il TG dell’ora di pranzo, la telenovela apre i battenti del pomeriggio emozionante che aspetta le telespettatrici di Canale 5. Ecco perché, dopo Brooke, Ridge e compagnia bella, potrete anche assistere ad una nuova puntata di Una Vita e poi de Il Segreto (subito dopo Uomini e Donne). Cosa è successo (e cosa succederà)? Facciamo un bel riassunto in chiave: “Dove eravamo rimasti?”. A Montecarlo, tutti sono sorpresi per il risultato delle votazioni, anche se pensano che la Spectra potrebbe avere vinto e che Bill non abbia (dal principio) voluto accettarlo.

Zende vorrebbe festeggiare il suo debutto nel ruolo di stilista, ma Nicole è molto stanca e non ha voglia di seguirlo in discoteca per brindare al successo. Wyatt e Katie hanno modo di riparlare del loro bacio scambiato subito dopo la sfilata. Tra una chiacchiera e l’altra però, la passione tra i due si accende di nuovo e ricadono in tentazione donandosi l’uno alle labbra dell’altra. Bill telefona a Caroline pregandola ancora una volta di conformarsi al piano: proseguire nel sostenere di essere totalmente moribonda. Caroline è piena zeppa di sensi di colpa, ma per riavere l’amore del suo Thomas, accetta di appoggiare il piano di Bill. Thomas, dopo aver parlato con la ex moglie, decide di partire subito per New York per occuparsi di lei e del bambino. A Montecarlo intanto, proseguono i festeggiamenti per il successo del Summit della Spencer e del debutto di Zende come stilista. Wyatt e Katie si baciano ancora una volta ma lei intanto nota che tra Zende e Maya potrebbe sbocciare qualcosa di totalmente inadatto.

