Brumotti contro l'hater della Velina Mikaela/ Video, incontrato "Falco" il cyberbullo (Striscia la Notizia)

Brumotti contro l'hater della Velina Mikaela, video: Tarzan ha incontrato il ''Falco'' Mario Ferri per parlare di cyberbullismo dopo le scuse però su Twitter... (Striscia la Notizia)

06 aprile 2018 Matteo Fantozzi

La velina di Striscia la Notizia Mikaela Neaze Silva è stata vittima di cyberbullismo. Sui social network è diventato virale un audio che racconta particolari molto intimi e imbarazzanti da parte di una ragazza avvicinandosi anche a nomi pesanti. Ovviamente si tratta di un fake, ma Marco Ferri è caduto anche lui nella trappola e condividendolo ha alimentato il tutto finendo nel mirino di Striscia la Notizia. È andato da lui Vittorio Brumotti e il Falco ha risposto: "È la società di oggi che ci porta a questo". Brumotti poi continua a spiegare che avendo tanti follower influenza le persone che lo seguono. Mario Ferri però fa un passo indietro: "Chiedo scusa a Mikaela e invento chi ha fatto questa scelta sbagliata come me ad accertarsi prima di dire una cosa. Ho fatto una figura di...". Mario Ferri alla fine si scusa, ma poi appena chiuso l'incontro con Vittorio Brumotti scrive ancora in maniera ironica su internet. Ficarra e Picone spiegano che però senza sconti l'hanno prontamente denunciato alla polizia postale. Clicca qui per il video.

CHI È IL FALCO

Tra i protagonisti di atti di cyberbullismo nei confronti della velina di Striscia la Notizia Mikaela Neaze Silva c'è anche Mario Ferri detto il Falco. Questi è conosciuto per le tantissime invasioni di campo in partite, anche di caratura internazionale, indossando la maglia di Superman. Tutti ricorderanno la sua protesta pacifica per far tornare Antonio Cassano in nazionale, oltre all'invasione in una finale di Champions League nella quale mise la sciarpa del Milan al collo di Lionel Messi e spaventò Gonzalo Higuain nel ritorno in campo al San Paolo con la maglia della Juventus. Le invasioni di Mario Ferri sono state sempre e comunque pacifiche, non ha infatti mai creato problemi anche se fatto scattare allarmi considerando il momento che vive il nostro mondo e la paura per possibili attentati durante gli eventi sportivi. Sta di fatto che il Falco è diventato un personaggio simpatico, prima ovviamente di entrare in questo spiacevole episodio.

