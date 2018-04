Carlo Conti lascia L'Eredità?/ Cambio di conduzione dopo la morte di Fabrizio Frizzi: due i nomi

Carlo Conti lascia L’Eredità: il conduttore toscano potrebbe lasciare il game show a pochi giorni dalla sostituzione di Fabrizio Frizzi, deceduto lo scorso 26 marzo 2018 dopo una lunga battaglia con un malore. Carlo Conti aveva già sostituito Frizzi dopo l’ischemia che lo aveva colpito a novembre, per lasciargli il timone dopo la guarigione. La Rai ha deciso di affidare il fortunato game show nuovamente a lui, che ha ricordato con parole commoventi il collega e amico: “Avrei voluto essere ovunque, ma non qui”. La stessa Rai, attraverso un comunicato, aveva spiegato il motivo di questa scelta: “Un rientro stavolta forzato per Conti ma anche una staffetta naturale con Fabrizio ("professore e supplente", come amavano scherzare tra loro) e di nuovo un passaggio (ideale, purtroppo) di quelle chiavi dello studio per regalare ai telespettatori ancora dei momenti di serenità e sorrisi”. Ma Carlo Conti potrebbe presto lasciare la conduzione secondo un’indiscrezione di Today.

Today riporta che all’interno della Rai circolano voci e indiscrezioni in vista della prossima stagione de L’Eredità. In viale Mazzini è al vaglio una lista di possibili sostituti di Carlo Conti e il cerchio si starebbe stringendo attorno a due profili: parliamo di Amadeus e di Alessandro Greco. Amadeus, conduttore di Stasera Tutto è Possibile in onda in prima serata su Rai 2, ha già condotto il game show dal 2002 al 2006. Alessandro Greco, invece, attualmente è impegnato con il quiz pomeridiano di Rai Uno Zero e Lode. L’ex conduttore radiofonico era già stato accostato alla conduzione de L’Eredità prima della nomina di Carlo Conti ed è sostenuto da diverse persone all’interno della Rai: particolarmente apprezzate la sua grande capacità professionale e gli ottimi ascolti che porta a casa con il suo game show. Attese conferme sul possibile addio di Carlo Conti a L’Eredità e sul suo possibile sostituto: produzione Rai al lavoro.

