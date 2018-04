Claudia Galanti/ “Ho scoperto per telefono che mia figlia era morta e ho cominciato a distruggere tutto”

Claudia Galanti, una vita da favola e lutti. “Ho scoperto per telefono che mia figlia era morta e ho cominciato a distruggere tutto”, ha raccontato la showgirl paraguaiana

06 aprile 2018

Claudia Galanti

Claudia Galanti è pronta a ricominciare e lo ha fatto lasciando l’Italia. La sua è una vita da favola e lutti, segnata infatti dalla morte della figlia. La showgirl paraguaiana è tornata a parlarne, svelando particolari dolorosi. Quando la terzogenita, di appena 9 mesi, è morta non era con lei: era all’aeroporto di Dubai. La zia la chiama e le dà la notizia che le cambia completamente l’esistenza. «Tua figlia è morta, torna», le dice. Lei non ci crede, quindi passa il telefono alla sua amica, che sviene appena apprende la notizia. Così capisce che era tutto tremendamente vero: «Ho cominciato a distruggere tutto quello che avevo davanti a me, tavolini, bicchieri. Lanciavo le sedie per aria e gridavo. Non so come mi hanno imbarcata sul volo per Parigi, ero completamente fuori di testa», ha raccontato Claudia Galanti nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Quel 3 dicembre 2014 finisce un’esistenza da favola, la vita di un personaggio da lusso e copertine, simbolo degli eccessi da vita Smeralda.

CLAUDIA GALANTI: COPERTINE, LUSSO E TRAGEDIE...

Claudia Galanti era il bersaglio perfetto per gli haters: dai viaggi con i jet privati alle risse passionali al Billionaire, passando per diamanti e il compagno milionario Arnaud Mimran. Mamma di tre figli, la modella che ha partecipato a diversi programmi televisivi (Stranamore, Scorie, Isola dei Famosi, Quelli che il calcio, Verissimo e Domenica Live) ha visto la sua vita da sogno crollare all’improvviso. «In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita. In agosto mi sono separata, a dicembre è morta nostra figlia e gennaio hanno arrestato Arnaud (incarcerato per frode fiscale, ndr). Sono scappata da Parigi e ho cercato protezione in Italia. Ma ho capito che è il momento di ricominciare e per questo sono tornata in Francia», ha raccontato Claudia Galanti al Corriere della Sera. Ha chiuso la casa di Milano ed è volata a Parigi senza salutare nessuno. Anche il rapporto con i social è cambiato: «Quando mi attaccano e scrivono “ma come fai a ridere con i guai che hai” vorrei rispondere che se pubblico la mia faccia sotto la doccia mentre piango nessuno mi cercherà più pubblicizzare una maglietta o promuovere un hotel».

