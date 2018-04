Colin Farrell, ricovero preventivo nella rehab/ La scelta per non ripiombare nella dipendenza da alcol

Colin Farrell, ricovero preventino in una rehab per evitare di ripiombare nella dipendenza da alcol: la decisione arriva dopo un anno di forte stress per l'attore.

06 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Colin Farrell

Colin Farrell non vuole commettere gli errori del passato e, al termine di un anno di forte stress durante il quale è stato impegnato sul set di tre film, ha scelto di ricoverarsi volontariamente in una rehab per evitare di rimpiombare nella dipendenza da alcol come accaduto in passato. Come fanno sapere il "Daily Mail" e "Us Weekly", Colin Farrell ha scelto di trascorrere un periodo di ricovero preventivo presso il centro di riabilitazione "Meadows” da 36mila dollari al mese e dove, in passato, sono state ricoverate altre star come Tiger Woods, Elle Macpherson, Kate Moss, Selena Gomez e Kevin Spacey. Colin Farrell, già nel 2005, dopo le riprese di "Miami Vice", aveva affrontato un lungo percorso di disintossicazione da droghe e alcol. Spaventato dal forte stress emotivo vissuto negli ultimi dodici mesi, l’attore ha deciso di correre ai ripari prima di ripiombare nelle stesse dipendenze. "Lui ha lavorato così duramente per rimanere sobrio che l'unico modo in cui pensava di poter tenere tutto sotto controllo è stato quello di chiedere un altro aiuto professionale. Ha molte responsabilità e ha pensato che fosse meglio allontanarsi per un po' e dedicarsi a se stesso" ha fatto sapere una fonte vicina all’attore.

COLIN FARRELL, RICOVERO PREVENTIVO IN REHAB: SOBRIO DA 12 ANNI

Colin Farrell, superate le dipendenze da droga e alcol, non è più caduto in tale trappola. L’attore, infatti, è sobrio da ben 12 anni, ma lo stress vissuto ultimamente lo avrebbe spaventato a tal punto da averlo convinto a rimandare tutti i suoi prossimi impegni per seguire un nuovo percorso di riabilitazione alla "Meadows" dove sarà impegnato anche lezioni di equitazione, yoga, tai chi, sessioni di agopuntura e di "meditazione consapevole". "Tutti sanno che Colin è stato dipendente dall'alcol, ma ora è sobrio da 12 anni", ha rivelato la fonte che ha poi aggiunto - "Provato dagli impegni lavorativi ha sentito che sarebbe stato meglio farsi aiutare prima di commettere ancora certi errori. Lui è conscio della sua dipendenza e sente di poter ricominciare ad abusare di alcol molto facilmente", ha concluso la fonte.

© Riproduzione Riservata.