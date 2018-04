Così è la vita/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (oggi, 6 aprile 2018)

Così è la vita, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 6 aprile 2018. Nel cast: Aldo, Giovanni e Giacomo che hanno diretto anche la regia e Marina Massironi. Il dettaglio della trama.

06 aprile 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Italia 1

ALDO, GIOVANNI E GIACOMO ALLA REGIA

Il film Così è la vita va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 6 aprile 2018, alle ore 21.25. Una pellicola comica e delicata allo stesso tempo che è stata scritta, diretta e interpretata dal trio comico più amato degli ultimi vent'anni: Aldo, Giovanni e Giacomo. Così è la vita è un film del 1998, lungometraggio successivo al successo d'esordio del 1997 Tre uomini e una gamba, diretto dallo stesso trio, sceneggiato assieme agli inseparabili amici e collaboratori Gino e Michele, Massimo Venier, Giorgio Gherarducci e Graziano Ferrari. Accanto ad Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, l'allora quarta presenza del trio, ex moglie di Giacomo, amata dal pubblico come spalla ideale nelle gag televisive e teatrali, Marina Massironi, da molti anni divorziata da Giacomo, in grado comunque di crearsi una bella carriera anche uscendo dal trio, camminando con le sue gambe senza stereotipi ma con grande personalità. Dal mondo del cabaret cinematografico milanese nel cast si ritrova Antonio Catania, spesso al fianco di attori di quell'area, di quella scuola, come Diego Abatantuono con il quale ha interpretato (in un cast molto più ampio nel quale vanno ricordati Claudio Bisio, Claudio Bigagli etc.) il film diretto da Gabriele Salvatores, premiato come Oscar per il miglior film straniero, 'Mediterraneo', una delle ultime pellicole di grande bellezza uscite dalle stanche fucine del cinema italiano.

COSÌ È LA VITA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Giacomo è un agente di polizia quieto e un po' impacciato, così lontano dal ruolo teatrale di Sugar negli sketch dei poliziotti televisivi. Aldo è invece un detenuto che va condotto in tribunale per il processo di rito ed il compito del trasferimento ricade proprio su Giacomo e il collega Catania che però chiede di assentarsi per motivi sentimentali, senza che però i superiori vengano a saperlo. Così Giacomo si trova solo con Aldo, ma Giacomo, sprovveduto e ingenuo, lascia incustodita sul cruscotto la pistola d'ordinanza di cui Aldo s'impossessa con estrema facilità. Non lontano Giovanni subisce il furto dell'auto, uno dei tanti episodi negativi che gli sono capitati negli ultimi giorni, quando si dice che la fortuna è cieca ma la 'sfiga' ci vede bene e il destino lo vuole al fianco di un poliziotto incauto ed un evaso surreale. Giovanni vede passare la volante di Giacomo, la ferma per chiedere aiuto, si troverà come terzo passeggero in una situazione come sempre surreale e divertente, inizio di una serie di avventure, disavventure, situazioni comiche, riflessioni esistenziali con quella sorte di dolce vena tragicomica tipica del trio. La vicenda, tra l'innamoramento di Aldo per la bella Clara (Marina Massironi), autostop di fuga, momento esilaranti, condurrà ancora tra risate il pubblico di fedeli fans di un trio incredibile e mai pago nell'elargire sorrisi e spensieratezza.

