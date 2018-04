DESPACITO È IL VIDEO PIÙ VISTO DI SEMPRE SU YOUTUBE/ Oltre 5 miliardi di views per la canzone dei record!

Con oltre 5 miliardi di visualizzazioni, Despacito è la canzone più cliccata su Youtube, dove è riuscita a superare "See You Again" di Wiz Khalifa e e "Shape of You" di Ed Sheeran

06 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Luis Fonsi, Despacito

Se pensate che il tormentose Despacito si sia concluso con fine della scorsa estate vi sbagliate di grosso: il brano spagnolo portato al successo da Luis Fonsi e Daddy Yankee continua infatti a conquistare un record dopo l'altro. Il video su Youtube, con oltre 5 miliardi di views è oggi la clip musicale più vista di sempre, dopo aver scalzato dal podio dei video più cliccati, i brani "See You Again" di Wiz Khalifa (fermo a 3.49 miliardi) e "Shape of You" di Ed Sheeran (che non supera i 3.41 miliardi). Il suo successo, però, è arrivato ben poltre i confini della nota piattaforma di streaming, dal momento che, così come si legge su TgCom24, il brano vanta il primo posto nelle vendite in Irlanda, Spagna, Danimarca, Finlandia, Francia, Portogallo, Svizzera, Olanda, Svezia, Austria, Germania, Belgio, e Norvegia. Fra i record, anche quello conquistato nel Regno Unito, che vede prima volta in cima alle classifiche una canzone spagnola, e quella nella Billboard Chart degli States, dove per la terza volta nella storia un brano in lingua spagnola riesce a scalare la classifica delle vendite.

16 SETTIMANE IN VETTA ALLA "BILLBOARD HOT 100"

Dopo aver conquistato la vetta dei brani più visualizzati di sempre su Youtube con il video che ha visto Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006, come protagonista, Despacito continua a fare incetta di record: negli Stati Uniti, infatti, il noto tormentone ha raggiunto il primo posto della classifica dei singoli "Billboard Hot 100" dove, con le sue 16 settimane di permanenza, è riuscito ad eguagliare il primato detenuto da Mariah Carey e i Boyz II Man con "One Sweet Day". Inoltre, con le sue 12 settimane in vetta alla Global Chart di Spotify, Despacito è oggi la canzone più ascoltata di tutti i tempi, soprattutto se si sommano gli 800 milioni degli stream della versione originale e il miliardo totalizzato dall'arrangiamento in coppia con Justin Bieber. Il tormentone dello scorso anno, di conseguenza, è destinato a "tormentarci" ancora per un po', dal momento che, a distanza di molti mesi dal boom, i suoi seguaci non hanno alcuna intenzione di mollare la presa.

