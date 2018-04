Da qui a un anno/ Anticipazioni seconda puntata: la sfida di Serena Rossi è stata vinta! (6 aprile)

06 aprile 2018 Valentina Gambino

Da qui a un anno, la seconda puntata

La seconda puntata di “Da qui a un anno” torna stasera sul canale 31 di Real Time. Come sempre alla guida troveremo Serena Rossi che puntuale dalle 21.10 circa, riaprirà i battenti del secondo appuntamento con il programma che ha già catturato l’attenzione del pubblico da casa per via delle particolari storie. A volte nella vita ci troviamo di fronte ad ostacoli difficili da superare ma grazie alla forza di volontà dei protagonisti, tutto sarà possibile verso il cambiamento definitivo. Questo è ciò che vuole raccontare il programma in onda nella prima serata di oggi. Lo show infatti, sarà in grado di mostrare delle commoventi storie di persone che davanti al pubblico s’impegneranno in un particolare obiettivo da portare a termine nel giro di 365 giorni. Lo stile narrativo è assolutamente quello del "viaggio nel tempo". La conduttrice dopo aver posto la fatidica domanda “Qual è il tuo obiettivo da qui a un anno?”, farà uscire i protagonisti di ogni storia dalla prima porta e li farà rientrare da una seconda: per il pubblico saranno passati solo degli attimi ma in realtà, sarà trascorso un anno.

Da qui a un anno, mostrerà il cambiamento lasciando a bocca aperta tutti. Serena Rossi ha affrontato questa nuova sfida su Real Time che ha già conquistato il pubblico fin dalle primissime battute. Ed infatti, i temi trattati dal programma saranno variegati: dalla maternità, all’adozione, la disabilità, il dimagrimento, la transizione, la ricerca dell’amore, la realizzazione professionale. Dopo l’appuntamento in prima serata, si potranno seguire le storie nel daytime Da qui a un anno Extra, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:40, sempre su Real Time. “Anche se mi hanno chiesto di condurre in modo abbastanza “distaccato”, credo mi abbiano scelta perché sono una persona che sa ascoltare. Quando le telecamere si spegnevano, infatti, tornavo dalle persone protagoniste delle storie per sapere come stavano”, ha confessato Serena Rossi intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni.

