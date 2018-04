Diletta Leotta, prima foto col fidanzato Matteo Mammì/ Ecco chi è il famoso futuro marito

Diletta Leotta e Matteo Mammì, la giornalista di Sky pubblica su Instagram la prima foto insieme al suo fidanzato e ufficializza la loro relazione

06 aprile 2018 Anna Montesano

Diletta Leotta e Matteo Mammì

Non serviva una foto per annunciare la pubblico la sua relazione con Matteo Mammì, eppure il primo scatto social di Diletta Leotta assieme al suo fidanzato serve ad ufficializzare una volta per tutte la loro relazione. La bellissima giornalista, amatissima dal pubblico maschile e non solo, ha deciso di postare su Instagram il mio scatto che la vede al fianco del suo compagno e, a quanto pare, futuro marito Matteo Mammì. Per chi non lo sapesse, il fidanzato di Diletta Leotta è il figlio dell’ex Ministro e attuale responsabile dei diritti sportivi di Sky. Moro, occhi chiari, fino ad oggi Matteo non era mai apparso, se non di schiena e raramente, sul profilo social della bella giornalista siciliana. Oggi però la svolta: la bella Leotta ha deciso di dare ufficialità a questa storia d'amore.

Presto le nozze per Diletta Leotta?

Di recente per la coppia si è iniziato a parlare di imminenti nozze. La stella di Sky Sport Diletta Leotta e il fidanzato Matteo Mammì, direttore acquisizioni e produzione di Sky Sport, sarebbero pronti a dirsi il fatidico “sì” e a celebrare l'atteso matrimonio. Lo scoop è stato di recente lanciato da Dagospia, secondo cui i due sarebbero già andati a convivere da alcune settimane in una lussuosa casa nel centro di Milano. Il matrimonio pare sia previsto proprio per quest'anno, addirittura per questa primavera, ma al momento non ci sono dichiarazioni dei diretti interessati che confermino questa indiscrezione. Che la foto sia comunque il primo passo in questo senso?

