Edoardo Leo/ “Sono un cialtrone qualunquista, ateo che dice stronz* alle suore…”

Edoardo Leo, racconta il personaggio di Massimo nel nuovo film “Io c’è”: “Un moderno figlio di buona donna che dice stronz* alle suore e fonda una nuova religione!”.

06 aprile 2018 Valentina Gambino

Edoardo Leo, racconta il protagonista di "Io c’è"

Edoardo Leo, intervistato da VanityFair, viene definito un moderno cialtrone che cerca di non pagare le tasse. In realtà, si parla - naturalmente - del nuovo progetto cinematografico. L'attore e regista, in "Io c’è" di Alessandro Aronadio, prende bonariamente in giro religione e politicamente scorretto: scopriamo in che modo. La sinossi della pellicola, racconta un italiano che in qualche modo vuole fare il furbetto: "Tenta di non pagare le tasse in qualsiasi modo e quando scopre che lo può fare fondando un culto religioso decide di inventarsene uno, lo ionismo, un credo perfetto per questi tempi di solitudine, individualismo sfrenato e insicurezze croniche", spiega Leo raccontando il suo personaggio al cinema. Ed infatti alla base c'è "l’idea che tu sia la persona migliore del mondo, che devi credere soltanto in te e che ognuno per sé stesso sia un piccolo dio". Mettere in piedi una nuova religione appare essere un progetto proprio mistico anche se: "Lo Stato non può importi una religione e quindi chiunque, compilando un modulo e dimostrando di avere un certo numero di adepti, può crearne una".

Edoardo Leo, Io c’è: “Il potere ambiguo del credo…”

Il viaggio di "Io c'è", prende di mira il potere ambiguo di ogni tipo di credo: "Abbiamo riso delle religioni, ma abbiamo cercato di farlo con rispetto. Il bisogno di credere in una divinità è ancestrale e le ragioni per cui si crede diverse e profonde. Irriderle senza garbo sarebbe stato volgare. I punti di vista tantissimi e la fede talmente impalpabile che non puoi stare lì a pontificare sulle ragioni di ognuno. Abbiamo cercato una misura tra scherzo, riflessione e satira", spiega ancora Edoardo Leo. Poi l'attore confessa di essere ateo ma all’inizio ha avuto una educazione prevalentemente cattolica. "A un certo punto, nel film, do della stronz* a una suora. Sapevo di avere un’attrice davanti a me, ma l’imbarazzo è stato comunque profondo. Mi sono chiesto: “Ma non sarà troppo”?", svela ancora. Successivamente, Leo racconta che l'intento del film non è quello di prendere in giro qualcuno anche perchè: "Ho un cugino parroco, una zia suora di clausura e una nonna, nonna Maria, che teneva sempre stretto il rosario tra le dita. La chiamavano Maria la presepia. Ho tentato di scrollarmi di dosso le ascendenze provando a essere irriverente nel solco della commedia all’italiana del tempo che fu".

Edoardo Leo racconta Massimo, il protagonista del nuovo film

Nonostante queste valutazioni, "Io c'è" è una pellicola feroce, cattiva e urticante, sotto stessa ammissione di Edoardo Leo. In seguito una riflessione sulla scorrettezza: "È fondamentale dubitare di poterlo essere", anche perchè: "Il politicamente corretto è la tomba di qualsiasi comicità". Il suo personaggio del film si chiama Massimo, un disgraziato qualunquista che decide di voler indossare l’abito talare per evadere il fisco. E sulla voglia di "osannare" i mascalzoni, Edoardo mette a fuoco bene il suo concetto: "La figura del moderno figlio di puttan* pronto a vendersi la madre pur di svoltare o di farcela in barba alle leggi, non è altro che la declinazione di un archetipo eterno". Per lui qualche scanzonata menzogna: "Mi bocciarono all’Accademia d’Arte drammatica, non mi ammisero al Centro Sperimentale di Cinematografia e così, vistomi perduto, mi inventai di aver frequentato la scuola di teatro della Scaletta. Ero terrorizzato di essere scoperto". Mentre il successo: "Non significa niente. Mai sentita la necessità, direi la nevrosi, di stare sulla cresta dell’onda. Con i primi soldi, pagai il mutuo. Tutto sommato sono rimasto lo stesso di ieri".

