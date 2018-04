Enrica Bonaccorti/ Il ricordo di Fabrizio Frizzi e il desiderio di tornare in tv: "Vorrei fare il giudice"

Enrica Bonaccorti ha rilasciato una lunga intervista attraverso la rivista Spy. Dal ricordo di Fabrizio Frizzi al desiderio di tornare in tv come giudice in un talent

06 aprile 2018 Anna Montesano

Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti ha rilasciato una lunga intervista attraverso la rivista Spy. Tanti gli argomenti toccati, come il desiderio di fare un talent in tv, magari nel ruolo di giudice. Forse il non affidarle un programma deriva dal fatto che la Bonaccorti è un personaggio "scomodo": "Io mi trattengo tanto anche se dicono che mi si legge tutto in faccia. Sono emotiva, partecipo molto: se qualcuno si mettesse a urlare o litigare a gran voce in una mia trasmissione, come vedo fare spesso oggi in tv, lo caccerei subito dallo studio". La Bonaccorti confessa di guardare ancora molta tv: "Sono onnivora, adoro talent e reality show. Non faccio grande vita sociale, sto alla larga dai salotti e dalle serate mondane, passo le sere guardando la tv".

Enrica Bonaccorti al Grande Fratello? "Non sopporterei nessuno"

Sull'eventuale partecipazione ad un reality la risposta di Enrica Bonaccorti è netta: "Come concorrente ho rifiutato tante volte, all'Isola morirei dopo 24 ore. Al Grande Fratello invece non sopporterei nessuno". Un ricordo sentito verso Fabrizio Frizzi: "Era il migliore in assoluto, l'ho sempre detto, quando mi accostavano a lui per me era un complimento. Si merita tutto l'affetto possibile. Era ora che la parola "buono" fosse evocata con amore e rispetto". L'intervista chiude su cosa le manca oggi: "La radio e quel rapporto quotidiano con la gente. Ancora mi fermano e mi chiedono perchè non vado più in onda. La trasmissione Tornando a casa mi è stata tolta di colpo senza neanche avvisarmi: che non mi diano più in tv pace, della radio mi dispiace. Nel frattempo continuo a scrivere tantissimo, ho una bozza di un romanzo surreale e divertente nel cassetto".

