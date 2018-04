FINALE CELEBRITY MASTERCHEF 2/ Le pagelle: Anna Tatangelo, una vincitrice già annunciata!

Il vincitore di Celebrity Masterchef Italia 2 è Anna Tatangelo, che ha battuto Orietta Berti nella sfida finale. Davide Devenuto arriva terzo. Le pagelle della serata

06 aprile 2018 Bruno Zampetti

Anna Tatangelo

CELEBRITY MASTERCHEF 2, HA VINTO ANNA TATANGELO

Anna Tatangelo ha vinto la seconda edizione di Celebrity Mastcherf Italia, battendo Orietta Berti e Davide Devenuto. La giovane cantante era riuscita ad avere la meglio già con la Mystery Box, con una prova che univa la capacità creativa con la velocità, riuscendo a presentare per prima tre piatti che convincessero i giudici. Tuttavia non è riuscita a sfruttare al meglio il doppio vantaggio guadagnato all’Invention Test, dove occorreva cucinare degli avanzi facendo anche i conti con degli imprevisti. La prova è stata fatale per Davide Devenuto, che ha dovuto abbandonare la gara, mentre Orietta Berti è stata dichiarata la migliore. Non ha avuto però vantaggi da usare per la sfida finale in cui occorreva proporre un proprio menù degustazione. La Tantangelo ha dato il massimo, curando i piatti anche nei minimi dettagli di presentazione e osando non poco. La Berti si è difesa bene, pur commettendo però qualche piccolo errore. Alla fine i giudici hanno deciso di premiare Anna, che si è poi sciolta in lacrime.

LE PAGELLE

Vediamo ora le pagelle di quest’ultima puntata di Celebrity Masterchef. Orietta Berti, voto 8. Punta molto sui sapori semplici e la tradizione. Forse si agita un po’ troppo nell’ultima sfida, dove parte molto bene e finisce con un dolce che delude i giudici. Anna Tatangelo, voto 9. La sua forza è la determinazione. Daniele Tombolini non si pentirà certo di averla aiutata nel pressure test in cui è stato eliminato. Stasera la cantante ha comunque sbagliato davvero pochissimo. Davide Devenuto, voto 7 Anche stavolta si è lasciato prendere dall’ansia, cadendo quasi in depressione, salvo trovare i in ogni caso il modo di uscire dalle difficoltà. Stavolta non ha avuto però il guizzo vincente. Gli resta la soddisfazione di aver vinto la scorsa puntata la prova in esterna in un ristorante stellato, il Lume di Milano. Voto 9 alla Mystery Box e all’Invention test, con tanto di imprevisti: un modo azzeccato per movimentare una puntata che è invece stata statica nella seconda parte.

© Riproduzione Riservata.