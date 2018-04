Fedez e Chiara Ferragni/ Dopo Leone, parte il toto-nozze: la fashion blogger si rimette in forma

Fedez e Chiara Ferragni mettono da parte le polemiche per le foto sui social di Leone e pensano al matrimonio: la fashion blogger si rimette in forma per il grande giorno.

06 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Fedez e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez sono pronti per un altro, importante appuntamento, molto atteso dai fans. Dopo la nascita del piccolo Leone che i neo genitori hanno già mostrato ai fans dichiarando al mondo tutta la loro emozione nell’avere la responsabilità di una vita tra le mani, la fashion blogger e il rapper che si trovano ancora a Los Angeles in attesa che Leone possa tornare in Italia, si sposeranno presto. La meravigliosa proposta di matrimonio fatta da Fedez alla fashion blogger più famosa del mondo all’Arena di Verona durante un suo concerto, è ancora nel cuore di tutti i fans della coppia che ora aspettano solo che Chiara e Fedez pronuncino il fatidico sì. Secondo il settimanale Chi, ad occuparsi di tutti i preparativi del grande giorno della Ferragni e di Fedez sarà Alessandra Grillo. La data del matrimonio, però, ancora non c’è anche se si pensa che potrebbe essere celebrato tra la primavera e l’estate. Per quanto riguarda la location, invece, al momento, la Sicilia è la più gettonata, terra a cui la Ferragni è particolarmente legata.

CHIARA FERRAGNI SI RIMETTE IN FORMA

Chiara Ferragni continua a condividere sui social la sua vita da mamma a stelle e strisce. La fashion blogger più famosa al mondo ha rimandato tutti i suoi impegni per non perdere i primi mesi di vita del suo bambino. Tra una poppata e l’altra, tra la visita di un’amica e l’altra, Chiara Ferragni, a Los Angeles, ha anche il tempo per allenarsi. Nonostante la gravidanza, la Ferragni è già in perfetta forma e, al momento, l’unico segno visibile della dolce attesa sul suo corpo è il seno più florido. Chiara, però, sta approfittando del periodo di riposo per allenarsi. Su Instagram Stories ha così pubblicato un video in cui mostra la sua pancia dopo 17 giorni dal parto. La fashion blogger sfoggia un fisico già snello e asciutto. Sarà merito del pilates che chiara ha scelto per allenarsi o sarà un dono di madre natura?

