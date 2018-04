Francesco Arca e Irene Capuano genitori bis/ Nato Brando Maria: l'annuncio sui social, foto

Francesco Arca e Irene Capuano genitori per la seconda volta: dopo Maria Sole, la coppia ha accolto in famiglia il piccolo Brando Maria. L'annuncio direttamente sui social.

06 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Francesco Arca e Irene Capuano

Francesco Arca e Irene Capuano sono diventati genitori per la seconda volta. Dopo Maria Sole, l’attore e la compagna hanno accolto in famiglia Brando Maria. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social dei neo genitori. “Il parto è andato bene, adesso mi devo solo riposare. Benvenuto Brando Maria, 4kg di maschio italiano” – ha scritto Francesco Arca postando la foto che vedete in apertura. La compagna Irene Capuano, invece, ha pubblicato il primo selfie con il suo piccolo principe scrivendo: “Brando Maria.. ore 08,37 peso 4.050 kg altezza 53cm. Benvenuto nella nostra famiglia. Non ho molte parole ora ma appena mi verranno vi racconterò la seconda esperienza più bella della mia Vita”. Grande gioia da parte di entrambi che aspettavano con ansia la nascita del secondo figlio che si è fatto attendere più del previsto. Tantissimi gli auguri per la coppia, anche da parte degli amici famosi. ”Congratulazioni”, ha scritto l’ex velina Costanza Caracciolo mentre Caterina Balivo ha commentato con un “super auguri”.

FRANCESCO ARCA E IRENE CAPUANO, GENITORI DI BRANDO MARIA

Francesco Arca e Irene Capuano formano una delle coppie più belle e unite del mondo dello spettacolo. I due hanno condiviso l’attesa di Brando Maria con i fans postando sui social le foto del pancione che cresceva sempre di più. Irene, in particolare, dopo nove mesi, aveva una voglia immensa di poter finalmente stringere il suo bambino tra le braccia. Il giorno di Pasqua, infatti, su Instagram aveva pubblicato una foto del suo pancione enorme contenente i 4 chili di Brando Maria scrivendo: “Il mio uovo di Pasqua. Boom boom boom, oggi è anche luna piena e Maria Sole nacque il 1 settembre ma il 31 agosto avevo il termine ed era luna piena se nascesse il 1 come me (1dicembre) e lei sarebbe fantastico!!! Le mani le labbra iniziano a gonfiarsi un po’ di solito sono campanelli di allarme. La voglia di stringerlo è tanta e lui si muove talmente tanto che secondo me sta solo cercando di varcare quello spazietto che lo divide dalla Luce”. Dopo cinque giorni di attesa, finalmente, Brando Maria ha deciso di venire al mondo, accolto da mamma Irene, papà Francesco e dalla sorellina Maria Sole.

© Riproduzione Riservata.