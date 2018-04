Francesco Nozzolino e il padre a Pomeriggio 5/ Video, dopo gli insulti omofobi torna da Barbara d’Urso

Francesco Nozzolino e il padre ospiti a Pomeriggio 5, dopo gli insulti omofobi sul LungoMare di Napoli, la star del MiniMondo torna da Barbara d’Urso.

06 aprile 2018 Valentina Gambino

Francesco Nozzolino ospite a Pomeriggio 5

Francesco Nozzolino sarà ospite oggi di Pomeriggio 5 insieme al padre così come ha mostrato tramite social condividendo uno scatto insieme. "Oggi parleremo anche di buoni genitori e cattivi genitori..." esordisce invece Barbara d'Urso durante il suo promo per poi aggiungere: "Avremo qui degli esempi concreti! Ci sono tantissime notizie... il Corriere della Sera riporta un'ennesima aggressione a Francesco Nozzolino sul Lungomare di Napoli. Lui sarà qui con il suo papà e ci saranno tantissimi ospiti e parleremo proprio di questo". A tal proposito, proprio “l’eroe” del MiniMondo di Avanti un altro, aveva raccontato del brutto incidente di percorso proprio tramite social. "Non ho intenzione di denunciare nessuno perché si tratta pur sempre di ragazzini ma sono letteralmente schifato e vorrei che i giovani di oggi capissero una volta e per tutte che non c’è nulla di male ad essere gay, che l’amore non ha sesso ed è estremamente incivile emarginare o bullizzare qualcuno solo perché di orientamento sessuale diverso. Siamo nel 2018 caspita, non nel Medioevo!".

Francesco Nozzolino ospite a Pomeriggio 5 con il padre

Francesco Nozzolino, con delle parole affidate a Facebook, aveva condiviso il video di una aggressione omofoba subita in quel di Napoli da parte di un gruppo di ragazzini. Ospite di Pomeriggio 5 assieme al padre, anche oggi dirà la sua sull’argomento. Nozzolino è stato circondato sul lungomare partenopeo da alcuni giovani che l’hanno offeso per svariati minuti: "Ho deciso di pubblicare il filmato dopo che ha fatto il giro del web. Qui non si vede ma alcuni ragazzi mi hanno anche dato calci e schiaffi alle spalle. È inaccettabile, ma dove viviamo, nella giungla?", ha concluso Francesco. Già in passato la star del programma di Bonolis, aveva denunciato atti di omofobia di questo tipo. Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5, avrà modo ancora una volta di esaminare il punto di vista del ragazzo e scoprire anche cosa ne pensa suo padre che, nonostante il sostegno continua a non accettare appieno l’omosessualità del figlio.

