Francesco Renga, The Voice/ Fan di Fabrizio Moro in rivolta: “Ci vuole coraggio a criticarlo…”

Francesco Renga, The Voice: Fan di Fabrizio Moro in rivolta per una battuta durante il programma: “Ci vuole coraggio a criticarlo…”, ecco cosa è successo.

06 aprile 2018 Valentina Gambino

Francesco Renga contro Fabrizio Moro?

La polemica è sempre dietro l'angolo quando si parla di mondo social. Ieri sera durante la nuova puntata di The Voice Of Italy dedicata ancora una volta alle Blind Audition, Francesco Renga è stato preso di mira dai fan di Fabrizio Moro, "reo" di averlo offeso in qualche modo. J-Ax nel corso del nuovo appuntamento con il programma musicale di Rai2, ha definito il riccioluto cantante bresciano come il "re delle milf". La puntata poi, ha messo in evidenza la sua volontà di fare il "piacione" rendendosi conto di essere effettivamente affascinante anche se, nel corso delle varie esibizioni è saltato all'occhio il suo essere un "maniaco" della pulizia. Durante le esibizioni, sul palcoscenico è arrivato anche il giovane Mattia Mitrugno da Brindisi che si è esibito interpretando "Portami via", un pezzo di successo del buon Moro, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo in coppia con Ermal Meta. Dopo la fine dell'interpretazione, anche la presa di posizione di Renga che ha acceso l'internet.

Fan di Moro contro Francesco Renga

“Fabrizio ha un po’ troppo voglia di famolo strano, famolo Battiato su certe parole che secondo me sono messe lì tirate per i capelli”, ha commentato Francesco Renga in riferimento al testo di Fabrizio Moro. La frase non è passata inosservata al popolo della rete e nemmeno a J-Ax che ha immediatamente posto l’accento sulle parole dell’ex compagno di Ambra Angiolini. Alessandro Aleotti quindi, ha anche parlato di dissing, spiegando ad Al Bano il suo significato: “Chapeau, è bravissimo. Non ho insultato nessuno”, ha ribadito invece Renga. “Dai non avere la coda di paglia. Fuori ci sarà Moro che ti aspetta per una scazzottata. Al limite l’organizzo io e se tu e Fabrizio vi volete picchiare lo fate a San Siro in una vasca di fango e vendiamo i biglietti”, ha ironizzato il rapper. Naturalmente su Twitter, i fan di Moro si sono scatenati: “Fabrizio Moro è forte e per questo suscita invidia”, “Ci vuole coraggio a criticare il modo di scrivere di Moro”, “Menomale che è un amico sennò chissà cosa avresti detto”. Questi solo alcuni dei commenti contro il giudice di The Voice.

