Grande Fratello 2018/ Concorrenti: anche l'ex fidanzato di Paola Di Benedetto nella casa

Grande Fratello 2018, concorrenti: spunta il nome di Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto tra i nuovi inquilini della casa più famosa d'Italia. spunta anche Camilla Lucchi.

06 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Grande Fratello

L’inizio della nuova edizione del Grande Fratello è alle porte. Come ha svelato Barbara D’Urso, il padre di tutti i reality tornerà in onda il prossimo 17 aprile e sarà un’edizione all’insegna delle novità. La padrona di casa ha intenzione di avere a disposizione un cast variegato, mescolando personaggi sconosciuti a volti più o meno noti, visti anche all’interno delle sue trasmissioni. Secondo il settimanale Spy, nella casa più famosa d’Italia, dovrebbe esserci anche Matteo Gentili, l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto. Qualora l’indiscrezione dovrebbe essere vera, sarebbe interessante il quadro che verrebbe fuori dal momento che, tra i concorrenti del reality, è spuntato anche il nome di Francesco Monte, anche se, al momento, è solo un’indiscrezione. A varcare la famosa porta rossa dovrebbe essere anche Camilla Lucchi, figlia di un noto imprenditore del Veronese e diventata nota al grande pubblico per aver partecipato al docu-reality Riccanza. Sia Camilla Lucchi che Matteo Gentili hanno già presenziato nel salotto di Barbara D’Urso.

GRANDE FRATELLO 2018: TUTTE LE INDISCREZIONI

Dovrebbero essere tanti i volti più o meno noti che parteciperanno al Grande Fratello. Il cast che Mediaset sta mettendo nelle mani di Barbara D’Urso, sarà davvero forte. Oltre ai nomi su citati, infatti, nella casa più famosa d’Italia, infatti, dovrebbero esserci anche Michael, il figlio di Franco Terlizzi, Simone Coccia, ex fidanzato dell'onorevole del Pd Stefania Pezzopane, Luigi Mario Favoloso, ex ragazzo di Nina Moric. A loro dovrebbe aggiungersi anche Lucia Bramieri, la nuora del grande comico scomparso Gino. Per quanto riguarda gli opinionisti, i nomi in pole restano quelli di Vladimir Luxuria, Platinette e Cristiano Malgiolio. Barbara D’Urso punta ad avere dei compagni d’avventura senza peli sulla lingua. I nomi che potrebbero affiancarlo sono proprio quelli della Luxuria che ha già fatto l’opinionista all’Isola dei Famosi e Malgioglio, star della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

