I DANNATI E GLI EROI/ Su Rete 4 il film con John Ford e Jeffrey Hunter (oggi, 6 aprile 2018)

I dannati e gli eroi, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 6 aprile 2018. Nel cast: Jeffrey Hunter e Constance Towers, alla regia John Ford. Il dettaglio della trama.

Il film I dannati e gli eroi va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 6 aprile 2018, alle ore 16.30. Nel 1960 e Patrick Ford e Willis Goldbeck hanno prodotto un western in cui gli indiani combattono le milizie nordiste delle praterie del mid-west. Alla regia, il mito del cinema hollywoodiano dell'epoca, il grande John Ford, amato sia quando dirigeva sua maestà John Wayne, sia nel corso della sua carriera lastricata di successi, Henry Fonda, Lee Marvin o John Carradine. Come dimenticare 'classiconi' di quell'epopea come i premi Oscar 'Il traditore', 'Com'era verde la mia valle', 'Un uomo tranquillo' oppure 'La conquista del west'. Nella sua filmografia sterminata, successi e premi si contano a bizzeffe ed in questo film la tentazione grande e rivedere attori del calibro di Jeffrey Hunter, l'anno successivo a 'I dannati e gli eroi' nella parte di Gesù Cristo ne 'Il re dei re', oppure, nel 1967 'Custer eroe del west'. Accanto a Hunter la dolce Constance Towers, dal western sino agli horror movie come 'Relic - L'evoluzione del terrore' o al divertente quarto episodio della saga 'Karate kid'. Il resto del cast è formato da vecchie glorie comprimarie avvezze a ruoli yankee, cow-boy, banditi senza paura, uomini dalla colt facile e dal sigaro penzolante sul lato della bocca. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I DANNATI E GLI EROI, LA TRAMA DEL FILM

Nel forte dell'esercito nordista la vita scorre serena, gli indiani sono tranquilli (siamo in territorio Apache), i Winchester non tuonano pallottole da tempo, ma succede improvviso un accadimento che lascia tutti sgomenti, l'ottimo sergente di colore Braxton Rutledge (ruolo interpretato dall'attore afro-americano Woody Strode, candidato al Golden Globe nel ruolo di gladiatore in 'Spartacus'), viene accusato di avere ucciso e violentato barbaramente una ragazza bianca la quale viveva nella comunità del forte. Un accadimento che non convince tutta la truppa, Rutledge sino a quel momento aveva uno stato di servizio impeccabile, stimato dai commilitoni, premiato con onorificenze. Decide così di fuggire dal forte, è pienamente consapevole che un uomo di colore non avrebbe vita facile in un processo accusato di stupro e violenza su una donna bianca, ma la sua bontà d'animo lo porta invece all'estremo eroismo. Nelle prateria vicine il forte, vive la famiglia di Mary Breecher (l'attrice Constance Towers), famiglia che viene assalita da una banda di pellerossa, probabilmente Apache, che le incendia la casa ed uccide il padre. il sergente di colore corre in aiuto dei connazionali bianchi, difende la signorina Breecher ma, ovviamente, attendendo lo sceriffo, sarà preso e consegnato alle autorità processuali. Inizia così il processo al sergente di colore, un ottimo leit-motiv razziale che, ante-litteram, ci mostra un film in cui il tema della giustizia americana possa prevalere già così lontano nel tempo il razzismo, tipico maggiormente nel sud in quell'epoca. Il sergente viene difeso dal suo diretto superiore, il tenente Tom Cantrell (Jeffrey Hunter), mostrando un volto inusuale nella filmografia di Ford, erroneamente accusato di essere solamente a favore degli eroi bianchi.

