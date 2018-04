IL COMMISSARIO MONTALBANO-IL GIOCO DEGLI SPECCHI/ Replica su Rai 1 il film con Luca Zingaretti (6 aprile 2018)

Il Commissario Montalbano - Il gioco degli specchi, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 6 aprile 2018. Nel cast: Luca Zingaretti e Cesare Bocci, alla regia Alberto Sironi. Il dettaglio.

06 aprile 2018 Cinzia Costa

il film giallo in prima serata su Rai 1

NEL CAST LUCA ZINGARETTI

Il Commissario Montalbano - Il gioco degli specchi, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 6 aprile 2018 alle ore 21.25. La pellicola rappresenta uno degli episodi della saga del noto poliziotto siciliano che tanto successo ha avuto tra il pubblico del bel Paese. Il film che come al solito è stato diretto dal bravo Alberto Sironi, vede un cast di alto livello, tra di essi si evidenziano Luca Zingaretti e Cesare Bocci, i due come al solito interpretano Il commissario Montalbano e il braccio destro di quest'ultimo Mimì Augello, ottima anche l'interpretazione di Angelo Russo che interpreta Catarella. La pellicola che è ascrivibile al genere poliziesco è datata 2013, essa si basa sull'omnimo romanzo scritto da Andrea Camilleri. Il film che è stato già programmato diverse volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani andrà nuovamente in onda questa sera su Rai 1. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film nel dettaglio.

IL COMMISSARIO MONTALBANO - IL GIOCO DEGLI SPECCHI, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Tutto nasce dallo scoppio di una bomba posizionata all'ingresso di un magazzino. Le prime indagini lasciano pensare a un episodio di pizzo, ma il commissario fin dalle prime battute dell'indagine non è dello stesso avviso. I danni al locale sono veramente scarsi, inoltre il proprietario Angelino Arnone nega in maniera convinta che nel passato sia stato oggetto di minacce da parte della criminalità organizzata, minacce che di solito sono il prologo di ogni attentato dinamitardo tendente all'estorsione. Salvo cerca di sondare un'altra pista che vedrebbe destinatari dell'avvertimento due mafiosi che abitano nel caseggiato vicino, ma anche questa intuizione si rivela del tutto errata. Improvvisamente però in commissariato arriva Arnone portando con se una lettera anonima che lascerebbe propendere che l'attentato sia stato diretto verso di lui e verso la sua attività commerciale, il nervosismo però tradisce l'imprenditore e il commissario capisce che qualcuno lo sta manovrando. Anche la pista che uno dei due mafiosi stia collaborando con la polizia si rivela una falsa pista, quest'ennesina dritta lascia però in Salvo la consapevolezza che qualcuno sta cercando di alzare una cortina fumogena con la quale depistare per motivi del tutto sconosciuti le forze dell'ordine. Al culmine della confusione accadono due fatti che mettono sulla giusta pista il commissario. Fazio scopre infatti sulla carrozzeria dell'auto di Montalbano (l'ormai vecchissima Fiat Tipo) un colpo di carabina, contestualmente la vicina di casa del commissario denuncia un episodio di vandalismo ai danni della sua automobile. Alle spiegazione di Salvo Liliana, questo il nome della conturbante conoscente, confessa che nel passato ha avuto un'amante, le indagini del commissario danno un volto a quell'amante, che altri non è che il figlio dello spacciatore di droga detenuto in carcere sulla quale si erano appuntate le indagini. I tasselli vanno al loro posto con la scomparsa della donna e del ragazzo, una scomparsa che nella Sicilia patriarcale è da ricondurre a quel vecchio onore che la donna aveva infangato con il suo adulterio. Aver dipanato la matassa non riesce a salvare la vita ne a Liliana nè al suo giovane amante, due persone che una volta scomparsi non saranno più ritrovati in vita, le morti turbano il commissario che però da uomo di mondo qual'e' in parte riesce a capirne le motivazioni.

© Riproduzione Riservata.