Il Segreto/ Anticipazioni: Julieta distrutta dal dolore: assente al funerale della figlia scappa via

Il Segreto, le anticipazioni settimanali: Julieta distrutta dal dolore, assente al funerale della figlia scappa via e fa perdere le tracce di lei, ecco cosa accadrà a Puente Viejo.

06 aprile 2018 Valentina Gambino

Il Segreto, anticipazioni e trame

Bentrovati con le anticipazioni de Il Segreto e tutto ciò che vedrete nel corso delle prossime puntate. Gli amici di Puente Viejo, vi aspettano puntuali sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, dal lunedì al sabato a partire dalle 16.30. Di seguito, oltre ad un approfondito riassunto di ciò che è stato già mandato in onda nella puntata precedente, scoprirete tutto quello che potrete vedere da oggi fino al termine della settimana. Come sempre, sono da tenere in considerazione tragedie importanti dietro l’angolo, come da tradizione. Prudencio tormentato dai sensi di colpa ha deciso di non raccontare nulla al fratello Saul in riferimento al tragico incendio. Mauricio si mostra invece molto scosso mentre Donna Francisca gli ha ordinato di eseguire alla lettera i suoi ordini e rimanere in religioso silenzio. Per farlo naturalmente, ha usato una buona dose di minacce che non guastano mai. Nicolas sembra avere finalmente trovato il coraggio per dichiarare il suo amore a Camila ma quando lei confessa di aspettare un bambino, l’uomo si tira indietro ripensandoci.

Il Segreto, anticipazioni e trame 6 Aprile

Cosa accade agli abitanti di Puente Viejo? Eccovi le anticipazioni che vedrete in onda oggi e fino al termine della settimana. Saul va alla ricerca di Julieta nei boschi, ma purtroppo non riesce a trovarla. Julieta distrutta dal dolore decide di non partecipare al funerale di sua figlia. A regalare l’ultimo saluto alla piccola Ana non vi è traccia neppure di Candela. Julieta scoraggiata, dopo la fuga nei boschi, torna nella sua casa incendiata in cerca dei ricordi di sua figlia. Dopo aver fatto ritorno nella sua abitazione, viene scoperta da Erminia che le fa promettere di non dire a nessuno di averla incontrata. Saul, Prudencio e Nicolas continuano a cercarla, mentre Adela sollecita le ricerche presso la Guardia Civile. Dolores è arrabbiata perché Don Berengario si sta prendendo tutti i meriti dell'organizzazione del pellegrinaggio a Lourdes. In paese nel frattempo, si vanno avanti dei pettegolezzi sul rapporto di amicizia tra Beatriz ed Aquilino; Camila cerca dei chiarimenti da parte di Aquilino che però nega ogni coinvolgimento. Emilia intanto, consiglia Beatriz di non dare corda al gossip del villaggio.

