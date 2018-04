Isola dei Famosi 2018/ Come sta Amaurys? La moglie Angela Rende: "Ecco perché non sono più venuta in puntata"

06 aprile 2018 Anna Montesano

Angela Rende e Amaurys Perez

La settimana della semifinale non inizia al meglio per il primo dei finalista dell'Isola dei Famosi 2018. Amaurys Perez preoccupa tutti, accusando un malore che lo costringe a seguire i medici e a rimanere in osservazione per qualche giorno. Ad accusare molto la sua assenza è stata Alessia Mancini, che in confessionale ha dichiarato: “La sua assenza la sento moltissimo. Mi sento un po’ come un cieco senza il suo bastone - e ancora - Mi manca, noi ci portiamo fortuna a vicenda perché quando va a pescare senza di me non pesca, quando ci sono io arrivano due pesci alla volta”. Più di Alessia si sarà però preoccupata sua moglie, Angela Rende, ultimamente al centro di numerose chiacchiere a causa del "corna-gate" che ha visto coinvolto proprio l'ex pallanuotista.

Angela Rende: "Non ho voglia di andare in televisione dove si urla"

Il pubblico dell'Isola si è però accorto come nelle ultime settimane, e proprio dopo lo scoppio di queste voci poi smentite, Angela sia mancata in studio per le dirette. Qual è il motivo di queste ripetute assenze? Angela Rende, moglie di Amaurys Perez, lo svela nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, nel numero in edicola questa settimana. "Non ho rilasciato interviste e non sono andata in tv finora semplicemente perché ho tre figli da crescere e in questo periodo sono da sola. - ammette - C'è mia suocera, la madre di Amaurys, che mi aiuta. Però non voglio pesare su di lei". Tuttavia non manca la frecciatina al programma: "Poi sono un'insegnante e non ho voglia di andare in televisione dove spesso si urla e si alzano i toni per cose inutili. Sono sicura di come si sia comportato mio marito. Punto".

