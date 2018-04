JOHNNY ENGLISH/ Su Italia 1 il film con Rowan Atkinson (oggi, 6 aprile 2018)

Johnny English, il film in onda su Italia 1 oggi, venrdì 6 aprile 2018. Nel cast: Rowan Atkinson, John Malkovich e Natalie Imbruglia. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

06 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST ROWAN ATKINSON

Il film Johnny English va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 6 aprile 2018, alle ore 23,40. La pellicola, uscita nelle sale nel 2003, è una sorta di parodia di James Bond. L'umorismo britannico si esalta nella comicità di Atkinson, un film che quest'anno vedrà nelle sale il terzo episodio di una saga partita in sordina con questo lungometraggio, amata via via da chi chiede al cinema un umorismo sagace, stupido e irriverente, surreale e pungente. Diretto dal regista britannico Peter Howitt, amato dal pubblico nella direzione del surreale e commovente 'Sliding Doors' interpretato dall'ottima Gwyneth Paltrow (per Howitt fu il debutto alla cinepresa), il cast diretto si compone di vecchie glorie e inaspettate presenze per un film senza regole, anarchico, divertente. Tra le vecchie glorie il serioso John Malkovich, serioso nel proporsi ma apprezzao nei sui ruoli anche irreali come 'Essere John Malkovich'. Accanto all'attore d'orgine croata, ma con natali statunitensi, la cantante Natalie Imbruglia, una presenza inaspettata che si porgerà come piacevole sorpresa nelle vesti di attrice. Accanto al trio Ben Miller, tipicamente britannico nell'essere sempre sul filo della recitazione tragi-comica, irriverente. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JOHNNY ENGLISH, LA TRAMA DEL FILM

Una notizia sconvolge Scotland Yard, i gioielli della corona sono in pericolo, una pericolosa gang di ladri super professionisti vuole tentare il colpo nella Torre di Londra, apparentemente inespugnabile, in realtà possibile per una gang attrezzata e ben preparata. Che fare per reagire a questa notizia che condurrebbe nello sconforto l'intera sudditanza di sua Maestà la Regina d'Inghilterra? Ben poco. Tutte le maggiori spie infiltrate nella malavita al servizio di Scotland Yard, muoiono improvvisamente, ne rimane solo una, l'ultima spiaggia possibile, l'agente Johnny English, per la polizia inglese la disperazione totale che nessuno si augurava. English è pasticcione, imbranato, apparentemente stupido e poco ortodosso, per quanto nel pieno di un'english-style del ruolo ma esibito a modo suo, tra comiche situazioni grottesche e apparenti delusioni di chi lo supporta, ma nessun'altra soluzione è possibile, Johnny rimane l'estremo difensore di un colpo oramai dato per fatto. Ebbene, la spia inglese, per quanto buffa e impacciata, mostrerà a tutti il suo valore in servizio i gioielli saranno effettivamente sottratti alla Corona reale ma English era già sulle tracce del presunto mandante, il ricco, ma losco, imprenditore francese Pascal Sauvage. E chi se non un francese poteva smuovere l'orgoglio patriottico di una spia al servizio di Elisabetta II?

