Luca Barbareschi con Fausto Brizzi/ "Quelli del Metoo sono mentecatti. Accuse? Roba comica..."

Luca Barbareschi difende Fausto Brizzi dalle accuse di molestie sessuali e attacca duramente i promotori della campagna social #Metoo: "Sono dei mentecatti, le accuse a lui sono comiche"

BARBARESCHI: "QUELLI DI #METOO SONO MENTECATTI"

L’attore, regista nonché produttore Luca Barbareschi ha duramente attaccato la campagna social #Metoo che anche in Italia, negli scorsi mesi, ha messo nel mirino Fausto Brizzi dopo che quest’ultimo era stato accusato di molestie nei confronti di una serie di ragazze in passato. Il 61enne di origini lombarde ha infatti rilasciato all’Ansa alcune pesanti dichiarazioni durante gli Screenings Rai che si stanno tenendo a Matera e, senza mezzi termini, ha definito “quelli di #Metoo dei mentecatti”, aggiungendo che le accuse mosse al suo amico Brizzi sono solamente “roba comica”. Infatti, raggiunto dai microfoni, Barbareschi ha voluto dare indirettamente il suo sostegno al 49enne regista e sceneggiatore romano confermando che sarà ancora per i prossimi tre anni sotto contratto con lui e che lui è “una testa meravigliosa”, motivo per cui è a capoto della sezione Eliseo Cinema e anche lo showrun di vari progetti che i due stanno portando avanti assieme, non ultimo un film le cui riprese inizieranno il prossimo luglio. “Quando ho letto che volevano togliere il suo nome dal film, è stata la dimostrazione della insipienza della capacità manageriale di alcuni…”.

"ACCUSE COMICHE, E' UN GENIO"

Come è noto, infatti, Fausto Brizzi era stato coinvolto nello scandalo delle molestie sessuali che dagli Stati Uniti si era propagato anche in Italia: e le testimonianze di alcune giovani attrici erano uscite allo scoperto, denunciando il regista romano in più occasioni. L’ultima nemmeno due mesi fa quando nella Procura capitolina sono arrivate nuove denunce a suo carico, dopo settimane di voci che non avevano però trovato alcuna conferma e altre non perseguibili, come nel caso delle modelle Clarissa Marchese e Alessandra Giulia Bassi. Al momento, le nuove voci non hanno trovato ancora alcuna conferma e la stessa moglie di Brizzi, Claudia Zanella, pur dicendosi addolorata dai racconti delle suddette ragazze, ha ribadito che “non corrispondono al vero”. E su questa linea si è posto nelle ultime ore anche Luca Barbareschi, ribadendo quanto aveva avuto modo di dire in un’altra occasione: “Quando leggevo le notizie delle presunte molestie sessuali” ha raccontato all’Ansa, “a suo carico e che l’hanno portato alla rottura con la Warner, io ridevo”. Secondo l’attore, infatti, le accuse sono comiche e non si può criticare Brizzi, definito non solamente un genio ma anche colui che, da quando è sotto contratto con Barbareschi, lo ha aiutato a triplicare il fatturato. “L’ho messo sotto contratto appena ho saputo che era libero, ed è pazzesco quello che accaduto”.

