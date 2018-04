MERCEDESZ HENGER / Problemi di salute a causa del canna-gate: "Per giorni ho dormito malissimo per lo stress

Mercedesz Henger, intervistata da Diva e donna, ha parlato dei suoi problemi di salute causati dallo stress acccumulato per il canna gate a L'Isola dei famosi.

06 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Mercedesz Henger

Il canna-gate, chiamato in causa da Eva Henger durante una delle prime dirette de L'Isola dei famosi 2018, ha causato gravi ripercussioni anche all'interno della sua famiglia. A raccontare di avere avuto problemi di salute per il troppo stress accumulato è infatti Mercedesz Henger, figlia dell'attrice ungherese, che ha dovuto fare i conti con i pesanti attacchi nei confronti della sua famiglia. E le conseguenze non si sono fatte attendere, come riportato dalla stessa Mercedesz nel corso di una recente intervista al settimanale 'Diva e donna'. In essa ha chiarito le proprie difficoltà nel prendere sonno la sera, ma anche la presenza di macchioline nel suo corpo: "Mi ha provocato enorme stress: per giorni ho dormito malissimo e sono stata coperta di macchie bianche (...) Il dermatologo mi ha detto che erano dovute proprio alla tensione. Poi solo adesso, da due settimane, sono tornata a convivere col mio ragazzo Leonardo: era andato via di casa".

MERCEDESZ HENGER E LO STRESSA DEL CANNA - GATE

Mercedesz Henger riporta al settimanale 'Diva e donna' i particolari dei suoi recenti problemi di salute, provocati soprattutto dalla tensione emotiva scatenata dal canna-gate. Ma nelle sue dichiarazioni non rinuncia a togliersi qualche sassolino sulla scarpa, lanciando una frecciatina a Francesco Monte (accusato da Eva Henger di avere fatto uso di marijuana prima dello sbarco sull'isola) e alla conduttrice Alessia Marcuzzi. Sull'ex tronista di Uomini e donne, che ha sempre evitato di raccontare la verità su quanto accaduto, la giovane Mercedesz ha voluto precisare: "Secondo me c'è di più rispetto a quello che dice e pubblica sui social. Non lo odio, non provo sentimenti di rabbia, avrà i suoi motivi per non dire la verità". Ma è Alessia Marcuzzi e il suo modo di gestire l'intera questione, negando anche i fatti più evidenti, ad essere la persona maggiormente criticata dalla figlia di Eva: "Da lei non me lo aspettavo. Mi ha delusa e ferita".

