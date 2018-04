Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi matrimonio in crisi? / Una dolce dedica mette le malelingue a tacere

Quando si parla di vip c'è sempre il dubbio che quello che si dica "in giro" non sia reale, la presunta crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ne è la prova?

06 aprile 2018 Hedda Hopper

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Ma quale crisi e crisi, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono felici, innamorati, ricchi (il che non guasta mai) e guardano avanti magari puntando alla nascita di un nuovo pargoletto, un maschietto questa volta. La giovane coppia nei giorni scorsi è stata proprio al centro del gossip per via dell'apertura del cantiere annunciata da Michelle Hunziker subito dopo Il Festival Di Sanremo ospite da Silvia Toffanin, e adesso? Crisi nera, matrimonio al capolinea e la possibilità che Michelle Hunziker torni single. Questo è quello che si legge e di cui si parla in queste ore ma è la stessa showgirl, presto pronta a condurre Scommettiamo che... su Canale 5, a smentire le voci di una crisi con l'amato marito con una dolce dedica social. A parlare di una possibile crisi è stato il settimanale Nuovo che nel suo nuovo numero ha annunciato la possibile crisi ma a spazzare via tutto è la Hunziker che, in occasione del compleanno del marito, sui social scrive: "Buon compleanno vita mia... ti amo".

FESTA DI COMPLEANNO IN ARRIVO?

Questo basterà per mettere a tacere le malelingue che vedono il marcio ovunque? A chiudere per il momento questo argomento potrebbe arrivare proprio la festa di compleanno che vedrà Tomaso protagonista proprio come, qualche mese fa, è successo alla sua compagna. Una sontuosa festa piena di amici, sorrisi e abbracci spazzerebbero via qualsiasi dubbio sulla presunta crisi non dovuta ad un tradimento ma ad una serie di incomprensioni nate dai loro caratteri così opposti e diversi. Siamo sicuri che i due siano davvero molto diversi ma è lo stesso motivo per il quale, secondo quanto riferito più volte dalla Hunziker, i due si sono innamorati. Gli opposti....

© Riproduzione Riservata.