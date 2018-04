Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 6 aprile 2018: il Cancro è molto teso, Vergine positivo in amore. Gli altri segni?

Scopriamo insieme quali sono per oggi, venerdì 6 aprile, i segni migliori e peggiori secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i classici top & flop. Partiamo dai peggiori, quelli che vivranno una giornata da dimenticare. Si comincia dal Cancro, teso come una corda di violino, e pronto a scattare alla minima controversia: meglio stargli lontano. Va malino anche la Bilancia, con le persone nate sotto questo segno che potrebbero ritrovarsi invischiate in vecchi dissapori, causati forse anche da terzi. Infine, malino anche l’Acquario, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto lavorativo. Per quanto riguarda i top, invece, molto bene i Pesci, che sembrano pronti a spiccare il volo proprio a partire da oggi, dopo mesi un po’ bui. Bene anche lo Scorpione, che ha il cielo favorevole e che potrebbe a breve ufficializzare un grande amore, così come Vergine, che sempre in ambito amoroso potrebbe essere giunto al momento del matrimonio o magari di un figlio. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CANCRO, UN WEEKEND DI TENSIONE

Con oggi inizia un weekend non propriamente favorevole per il cancro, segno che ricordiamo, cade dal 22 giugno al 22 luglio. Si tratta di giorni di tensione per i nati sotto questo segno, visto che in questi giorni siete molto sensibili, e vi basta davvero poco per farvi scattare, e magari farvi dire qualche parola che non vorreste. Il consiglio dell’esperto Paolo Fox è quindi quello di rimanere in silenzio il più possibile (magari mordendovi la lingua), cercando di esternare il vostro pensiero, solo ed esclusivamente se necessario. Sarà quindi un weekend di estrema pazienza, soprattutto se il rapporto con il vostro partner, con un vostro parente, o con un eventuale amico, non va proprio a meraviglia. Va invece un po’ meglio dal punto di vista lavorativo, che vi comporta molto impegno e comunque grande fatica. Insomma, il cancro, possiamo tranquillamente dirlo, ha bisogno di una vacanza, meglio se lunga e in un posto caldo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SAGITTARIO, E’ TEMPO DI CAMBIAMENTI

Il sagittario è il nono segno zodiacale, e un segno di fuoco e cade fra il 23 novembre e il 21 di dicembre. Sono giorni importanti per tutti coloro che sono nati sotto il segno del sagittario, visto che potrebbero verificarsi degli importanti cambiamenti. Come spiega Paolo Fox a LatteMiele, il sagittario, soprattutto quello che sta vivendo un periodo un po’ di crisi, che non si trova bene nell’ambiente in cui lavora o che frequenta, è intenzionato a cambiare. Ecco che quindi, in tale senso, il weekend che inizia oggi potrebbe essere sfruttato per conoscere nuove persone, e farsi nuovi contatti, utili proprio per l’obiettivo di cui sopra. Inoltre, sempre entro domenica, si potrebbero creare le situazioni giuste per rivedere il proprio sentimento verso una persona. Il sagittario è in cerca del grande amore, soprattutto se ancora non c’è, e nei prossimi mesi non è da escludere che questo obiettivo possa essere finalmente raggiunto. Un giorno quindi molto interessante per i nati sotto il segno del sagittario, il probabile inizio di una nuova vita? (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

I SEGNI PIU’ STABILI

Andiamo a vedere quali sono i segni più stabili secondo l’oroscopo di oggi a LatteMiele del noto esperto Paolo Fox. Si comincia dal cancro, che continua ad attraversare un periodo di crisi, e di tensioni interne, che sembra perdurerà anche per tutto il weekend: si preannunciano giornate non troppo facili per i nati sotto il segno del cancro e per chi vi sta attorno. Situazione simile in casa Acquario, che ha voglia spesso e volentieri di cambiare, ma che deve gestire delle questioni non proprio semplici dal punto di vista lavorativo ed amoroso: giornate un po’ critiche per voi. I Pesci stanno a poco a poco superando la crisi del 2017, con un nuovo inizio, una sorta di rinascita, e situazione simile in casa Capricorno, che deve però cercare di confrontarsi di più con la realtà per provare ad uscire da un lungo periodo di crisi: se volete superarlo dovrete fare più esperienza possibili. Infine la Bilancia, che continua a vivere un periodo di difficoltà, spesso anche non per colpa sua: dovete cercare di non essere pessimisti, e in questo, vi aiuteranno le stelle. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

