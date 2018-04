SUBMERGED - ALLARME NEGLI ABISSI/ Su Iris il film con Steven Seagal (oggi, 6 aprile 2018)

Submerged - Allarme negli abissi, il film in onda su Iris oggi, venerdì 6 aprile 2018. Nel cast: Steven Seagal e William Hope, alla regia Anthony Hickox. La trama del film nel dettaglio.

06 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Il film Submerged - Allarme negli abissi va in onda su Iris oggi, venerdì 6 aprile 2018, alle ore 21.00. Una pellicola d'azione nata grazie a una collaborazione congiunta di case di produzione bulgare e inglesi. La pellicola è stata diretta dal bravo Anthony Hickox nel 2005 e si basa su un soggetto scritto dallo stesso regista unitamente a Paul De Souza. Buono il cast di attori della pellicola, tra di essi si evidenziano Steven Seagal e William Hope. Il film, che è stato già programmato diverse volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani e andrà nuovamente in onda stasera su Iris. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SUBMERGED - ALLARME NEGLI ABISSI, LA TRAMA DEL FILM

La trama si basa sulla vita di Chris Cody un'agente delle forze dell'ordine che nella sua attività sotto copertura aveva infranto un nutrito numero di norme legislative. Tutto inizia presso l'ambasciata americana di Montevideo, luogo in cui un gruppo di agenti segreti impazziscono. La pazzia degli agenti li porta ad uccidersi vicendevolmente. La vicenda lascia presuppore che gli uomini fossero stati avvicinati da un essere sconosciuto e la loro mente presa sotto controllo. L'ipotesi vene suffragata da alcuni indagini effettuate da un'analista, la dottoressa Chappell. Grazie alle risultanze viene inviata in Uruguay una squadra speciale, essa viene però catturata e portata in una base militare segreta, dove gli uomini sono sottoposti al lavaggio del cervello in maniera tale da poter controllare totalmente la loro mente. Il personaggio che sta architettando il tutto è un ex scienziato americano che aveva fatto parte di un gruppo che sperimentava il controllo della mente per fini militari. Cody viene inviato a sua volta insieme ad una squadra di recupero, lo scopo di questo secondo team è quello di bloccare eventuali esperimenti e riportare indietro gli uomini catturati. La missione che inizialmente ottiene la liberazione di qualche uomo viene contrastata dalla stessa marina degli Stati Uniti che cerca di eliminare qualsiasi prova di coinvolgimento dell'intelligence USA, cosa questa che porta una nave da guerra a cercare di affondare il sottomarino con cui Cody cerca di sfuggire alla cattura. Per fortuna il protagonista ha all'interno del suo team professionalità tali che riescono a permettere non solo il salvataggio degli uomini, ma anche la decapitazione dell'organizzazione che nel frattempo si era formata con lo scopo di sottomettere il mondo civile grazie agli uomini soldato che di fatto assomigliavano a zombie senza alcuna coscienza. Il finale è dedicato all'ultima azione di Cody, quest'ultimo anche se con un gruppo di amici decimato riesce non solo a sventare l'ennesimo attentato ma finanche a salvare il capo di stato, la cui moglie era stata programmata dall'organizzazione in maniera tale da uccidere il marito.

