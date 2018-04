Serena Rossi/ Sarà Mia Martini in un film: periodo d'oro per l'attrice (Da qui a un anno)

Serena Rossi torna con la seconda puntata del programma di Real Time "Da qui a un anno" prima di vestire i panni di Mia Martini in un film per la televisione.

Periodo d’oro per Serena Rossi, camaleontica artista che riesce bene in tutto ciò che fa. Attrice, cantante, showgirl ed ora conduttrice. Serena Rossi, questa sera, torna al timone del nuovo programma di Real Time, “Da qui a un anno” che racconta le storie di persone che si impegnano a cambiare la propria vita in dodici mesi. Dopo l’ottimo debutto, Serena Rossi conduce la seconda puntata dello show che è un grande progetto per Real Time. Sempre bellissima e bravissima, anche nelle vesti di conduttrice, Serena rossi sta convincendo il pubblico che l’aveva promossa già nelle vesti di showgirl nel programma del sabato sera di Raiuno “Celebretion” accanto a Neri Marcorè. Ancora una sfida, dunque, per Serena Rossi che conferma di essere un vero talento in tanti settori dello spettacolo.

SERENA ROSSI SARA’ MIA MARTINI IN UN FILM PER LA TELEVISIONE

Serena Rossi non ha alcuna intenzione di fermarsi. Secondo quanto riporta Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, Serena Rossi sarebbe vicina ad essere confermata nel cast di un film dedicato alla grandissima Mia Martini. Serena Rossi dovrebbe interpretare proprio Mia Martini e stando a quanto si legge sul noto settimanale, starebbe studiando per modificare il suo modo di cantare e ricordare maggiormente la voce di Mia Martini. Dotata di una grande voce come ha dimostrato vincendo Tale e Quale Show 2014, Serena Rossi avrebbe accettato con entusiasmo il ruolo di Mia Martini anche se manca ancora l’ufficialità. Un ruolo di primo piano e soprattutto molto impegnativo per Serena Rossi che continua ad avere voglia di stupire.

ALLA CONDUZIONE DELL’EUROVISION SONG CONTEST 2018

Pur essendo impegnata con la conduzione del programma di Real Time “Da qui a un anno”, Serena Rossi, a maggio, dovrebbe tornare in Rai. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Serena Rossi, insieme a Federico Russo, dovrebbe condurre la finale dell’Eurovision Song Contest 2018 che andrà in onda su Raiuno il prossimo 12 maggio e che vedrà impegnati Ermal Meta e Fabrizio Moro che rappresenteranno l’Italia con “Non mi avete fatto niente”, il brano con cui hanno vinto il Festival di Sanremo 2018. E’ un anno intenso e ricco di impegni, dunque, il 2018 per Serena Rossi che si divide anche tra il ruolo di mamma e di compagna di Davide Devenuto.

