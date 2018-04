Simona Ventura e Mara Venier/ Supersimo sibillina: "Va meravigliosamente bene"

Se in tempi non sospetti Mara Venier e Simona Ventura hanno negato nuovi contrasti e litigi, la risposta di ieri al Maurizio Costanzo lascia intendere che non sia tutto idilliaco tra loro

06 aprile 2018 Hedda Hopper

Lo scontro tra Mara Venier e Simona Ventura è ormai destinato a passare agli annali della tv ma non perché è avvenuto a favor di telecamere (almeno non del tutto) ma perché riguarda proprio due signore della televisione. In mezzo a loro rimangono Nicola Carraro, patron di Rizzoli, e il figlio Gerò, rispettivamente, compagni di Mara Venier e Simona Ventura. I primi contrasti tra le due risalgono addirittura alla prima edizione di Selfie, che ha visto proprio la Ventura alla conduzione. Sembra che all'epoca dei fatti la Ventura non avesse parlato alla "suocera" del progetto e che l'attuale opinionista dell'Isola dei Famosi lo abbia saputo solo a cose fatte stuzzicando spesso la sua rivale e parlando "di amicizia e lealtà". La Venier al suo fianco vuole solo persone leali, forse la Ventura non lo è stata per via della poca chiarezza e della mancanza di "confidenze"?

LO SCONTRO SOCIAL E LA RISPOSTA A MAURIZIO COSTANZO

La situazione sembrava poi rientrata e loro stesse avevano cercato di mantenere i toni bassi almeno fino a che lo scontro non si è spostato sui social e, in particolare, su Instagram dove Nicola Carraro si è dedicato un post sul social in occasione del suo compleanno e in cui ringraziava tutti i suoi cari e la moglie tralasciando il figlio Gerò. Un utente gli ha fatto notare la cosa (mettendo in mezzo anche la Ventura). A quel punto la Venir ha deciso di intervenire rispondendo al commento con un laconico: "Fatti i c****i tuoi, str***o!". A cbe la Ventura si è lasciata sedurre poi dai social sottolineando, in un messaggio al marito, "Le malvagità altrui non ci toccheranno mai. Siamo uniti, sani, una famiglia vera!". E adesso? Ancora una volta era calato il velo sulla questione ma l'intervento di ieri sera al Maurizio Costanzo Show ha riaperto la questione. A lanciare la pietra è stato proprio il padrone di casa che alla conduttrice ha chiesto: "Come va con tua suocera?" La sua risposta non ha convinto nemmeno il pubblico: "Va tutto meravigliosamente bene".

