Stefania Sandrelli, rivelazioni choc/ "Io violentata e picchiata da bambina" (Cyrano)

Stefania Sandrelli racconta un passato violento e da togliere il fiato tra violenze e botte ma fuori dal suo ambiente lavorativo e da un uomo che non accettava il suo no.

06 aprile 2018 Hedda Hopper

Stefania Sandrelli

Sono rivelazioni choc quelle che Stefania Sandrelli ha rilasciato ieri durante il suo momento a Cyrano. Botte, violenze e un'infanzia difficile che per anni ha nascosto dietro la sua bravura e il suo tenero sorriso, l'attrice ha alzato il velo su un dolore, una serie di ricordi difficili e che lasciano il segno nell'anima e non solo. Proprio nella trasmissione Rai condotta da Gramellini e Ambra Angiolini, l'attrice ha deciso di raccontare la sua esperienza che niente ha a che fare con il caso Weinstein e tutto quello che è successo dopo nel cinema internazionale e italiano. La violenza è arrivata da un uomo che non accettava il suo no, il fidanzato di una sua amica e mai nessuno ne è venuto a conoscenza visto che non c'è stata nemmeno una denuncia nei suoi confronti all'epoca. Sono queste le cose che Stefania Sandrelli continua a raccontare svelando un momento che pochi conoscono e che il suo compagno ha saputo da poco.

IL RACCONTO DI STEFANIA SANDRELLI

Intervistata da Gramellini, Stefania Sandrelli ha raccontato: "Solo da poco ho raccontato questo episodio al mio compagno: nella mia vita ho subito una sola violenza e accadde fuori dall'ambito professionale. Era il fidanzato di una mia carissima amica, Gigliola. Dopo una giornata al mare con gli amici, a Ostia, mi ritrovai inaspettatamente sola con lui, che avrebbe dovuto riaccompagnarmi a casa in macchina. Gli altri si erano già avviati con Gigliola su un'altra auto. Capii che voleva fare l'amore con me. Mi colse di sorpresa, non me l'aspettavo proprio...". La Sandrelli racconta anche di aver detto no fermamente ma che il risultato è stato solo una serie di botte e una violenza ma quello che le pesa adesso è il suo silenzio: "non aver detto nulla mi pesa sulla coscienza". Adesso finalmente avrà chiuso con il passato?

