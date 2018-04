THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni del 6 aprile 2018: Liz sta per scoprire la verità su Red?

The Blacklist 5, anticipazioni del 6 aprile 2018, su Fox Crime. Liz dovrà chiedere aiuto a Red per portare a termine il suo piano di vendetta.

The Blacklist 5, in prima Tv su Fox Crime

THE BLACKLIST 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, venerdì 6 aprile 2018, Fox Crime trasmetterà un nuovo episodio di The Blacklist 5, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "Il cuoco (N.56)". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: mentre si trova a bordo della propria auto, Red (James Spader) viene fermato da un gruppo di criminali che in poco tempo tamponano il suo mezzo e puntano al blacklister i mitra. Abraham Stern (Nathan Lane) scende infine dal proprio mezzo e ruba un penny a Red, lo stesso che quest'ultimo gli ha sottratto tempo prima. Nel frattempo, Elizabeth (Megan Boone) continua a cancellare le proprie tracce dall'appartamento dell'uomo che ha appena ucciso. Dopo essersi lavata a fondo, inizia a togliere ogni tipo di impronta e capello che possa svelare la sua presenza nel luogo. Red invece chiede l'aiuto di Cooper (Harry Lennix) per recuperare il penny, affermando che si tratta di una moneta rara e preziosa. Il leader della task force tuttavia rifiuta di dargli l'accesso per recuperare il tesoro. Red chiede quindi aiuto ad Elizabeth, che tuttavia non ha pià il badge per accedere alla stanza delle prove.

Decide così di fornire al detective Singleton (Evan Parke) una finta prova sul caso di Tom, un cellulare su cui ha piazzato un software avanzato che le permetterà di ottenere gli accessi al locale. Aram (Amir Arison) intanto trova alcune informazioni su Stern e scopre che è connesso agli alti vertici finanziari, con cui minaccia alcuni clienti potenti. Nello stesso momento, Stern uccide l'uomo a cui ha rubato l'auto per evitare di lasciare testimoni scomodi in vita. Grazie all'aiuto di Glen (Clark Middleton), Liz crea un diversivo e lo spinge a simulare un infarto in modo da entrare nell'ufficio prove e prelevare un altro penny identico a quello di Stern. Quella sera, Cooper smaschera il piano di Red, che intanto si prepara ad incontrare Stern e stringere un accordovalido per entrambi. Stern svela infatti di aver cercato di ottenere i penny per poter avere alcune informazioni sull'eredità del padre. Quest'ultimo aveva fatto di tutto per tenerlo lontano dal mondo del crimine, ma alla fine aveva racchiuso delle mappe informatiche all'interno delle facciate delle monete. Grazie ad un esperto decodificatore, Red e Stern scoprono così che ogni moneta si può sovrapporre fino ad indicare il luogo in cui ha nascosto il denaro rubato durante una maxi rapina. Nel frattempo, Liz continua a togliere ogni traccia di sé dall'appartamento e scopre in uno scarico un occhio meccanico dotato di un dispositivo particolare. Red e Stern organizzano invece un piano per entrare nella banca in cui si trova il tesoro grazie agli uomini di entrambi. Come previsto, Stern decide di raggirare Red e sfruttarlo per ottenere le informazioni che gli servono. Il blacklister ha già un piano B: sfrutta il condotto d'aria per rubare le banconote al criminale mentre si trova all'interno della Zecca. Informa poi Cooper di quanto è accaduto, nascondendo ovviamente la sua parte in ciò che è accaduto.

ANTICIPAZIONI DEL 6 APRILE 2018, EPISODIO 12 "IL CUOCO (N°56)"

Liz continua a lavorare per riuscire a scoprire chi siano gli assassini di Tom. Una volta rientrata in città, la protagonista otterrà facilmente l'aiuto di Red per riuscire a portare a casa un risultato valido. Liz però deve fare i conti con le motivazioni che la spingono ad andare avanti nel piano, che prevede di certo la vendetta senza scrupoli. Il nuovo episodio vede inoltre la task force lavorare duramente per la cattura di un piromane che sta mettendo in ginocchio la popolazione. Cooper ed il resto degli agenti dell'Intelligence dovranno operare al di fuori degli schemi per riuscire ad arrestare il criminale: per trovare un piromane e capire i suoi diabolici piani fino a prevederli, dovranno rivolgersi ad un ex piromane. Oggi in prigione, il detenuto verrà interpellato come informatore dalla task force, mentre il tempo scorre a suo sfavore.

