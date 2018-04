Tina Cipollari contro Gemma Galgani/ La maglia della discordia: scintille in studio (Uomini e Donne)

Tina Cipollari contro Gemma Gelgani al trono over di Uomini e Donne: una maglietta con la scritta "Viva Tina" scatena nuove discussioni. Scintille in studio.

06 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Tina Cipollari e Gemma Galgani

Tina Cipollari contro Gemma Galgani: è questo l’argomento principale della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne. Tra la bionda opinionista e la dama storica del programma di Maria De Filippi non corre buon sangue ed ogni scusa è buona per dare il via a nuove, accese discussioni. Dopo il filmato che riassume quanto accaduto nella scorsa puntata, la Galgani entra in studio e una maglietta indossata da Tina Cipollari scatena la sua reazione. La bionda opinionista, infatti, continua a provocare la dama e, come svela il gruppo Facebook 'Uomini e Donne original club', la Cipollari indossa la maglia “Viva Tina”. Un affronto che Gemma non può tollerare ed entra in studio con la maglia con la stampa del suo volto. Come di consueto, tra le due rivali scoppia l’ennesimo litigio che coinvolge anche il pubblico. Tra Tina e Gemma volano così scintille che coinvolgono anche Gianni Sperti che, nelle ultime settimane, sta prendendo le difese della dama.

TINA CIPOLLARI CONTRO GEMMA GALGANI: TUTTA COLPA DI GIORGIO MANETTI?

Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non c’è mai stata molta simpatia, ma da quando la dama del trono over ha deciso di lasciare Giorgio Manetti, la situazione è degenerata. La bionda opinionista non perde occasione per attaccare la Galgani che sarebbe interessata solo alla popolarità e non a trovare davvero l’amore. Gli attacchi di Tina, nelle ultime settimane, hanno scatenato la bufera sul web. Dopo aver versato dell’acqua addosso alla dama, Tina l’ha anche colpita con una torta. Gesti che non sono affatto piaciuti al pubblico che hanno esortato l’opinionista a ridimensionare il suo atteggiamento. La Galgani, però, da parte sua, ha reagito con ironia ed eleganza evitando di rispondere con la stessa moneta. Oggi, Gemma e Tina tornano ad attaccarsi. Il motivo sarà anche Giorgio Manetti? Gemma, infatti, ha deciso di chiudere ufficialmente la porta al cavaliere, ma anche tale decisione scatena la reazione della Cipollari.

