Una Vita/ Anticipazioni: Sara droga Mauro, mezzo nudo sul divano… cosa è successo?

06 aprile 2018 Valentina Gambino

Una Vita, anticipazioni e trame

Gli abitanti di Acacias 38 sono costantemente alle prese con emozioni, tensioni e inganni. Cosa ci raccontano le trame di Una Vita? Siete proprio nel posto giusto per potere scoprire tutte le nuovissime anticipazioni della soap opera iberica non prima di avere fatto un bel riassunto di ciò che è successo. Come sempre, le emozionanti dinamiche della telenovela spagnola, vi attendono ogni giorno sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 14.10, subito dopo una nuova puntata di Beautiful e poco prima degli ultimi sviluppi dei tronisti di Uomini e Donne. Dove eravamo rimasti? Zenon riesce a sfuggire a Mauro mentre Cayetana racconta a Teresa di avere avuto un incubo, nel quale Fernando toglieva la vita alla maestra. Proprio lo stesso giorno, la donna dopo avere avuto una discussione feroce con lui, decide di farlo allontanare dalla sua vita. Cruz ha aggredito Celia e dopo questo ha perfino accettato i soldi per fuggire via. Felipe acquista un mazzo di fiori alla moglie, ma quando scopre che non è di nuovo in casa si infiamma e sospetta che abbia un amante.

Ed intanto le dinamiche di Una Vita, ci hanno raccontato anche il recente regalo che Arturo ha fatto a Rosina per ricompensarla dell'aiuto che gli sta dando in casa. Di seguito l’uomo ha avuto il piacere di invitarla perfino una sera all’opera. Elvira ha confessato a Liberto di essere innamorata di Simon e i due hanno deciso di comune accordo di chiudere in maniera definitiva la loro finta relazione d’amore. Mauro ha offerto ospitalità a Sara per la notte e lei gli ha versato un liquido nel vino per fargli perdere coscienza. Nella puntata di oggi invece, le anticipazioni della soap, ci parlano di un forte stordimento di Mauro, il mattino seguente. L’uomo si è svegliato mezzo nudo e si trova sul divano: cosa è successo? Per vedere cosa accadrà con le nuove trame della telenovela di Canale 5, non vi resta che rimanere sintonizzati per scoprire a breve cosa accadrà dopo questo tragico risveglio…

