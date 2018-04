Uomini e Donne/ Ida e Riccardo pronti a lasciare il programma: l'ultimo indizio parla chiaro! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Isa Platano e Riccardo Guarnieri stanno ancora insieme? L'avvistamento che non piacerà a Sossio Aruta

06 aprile 2018 Anna Montesano

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne

Il Trono Over di Uomini e Donne non è fatto solo di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Nonostante la storia tra i due, che ormai sembra conclusa, abbia appassionato l'Italia intera, c'è un'altra coppia che ha conquistato l'attenzione del pubblico e che tiene ormai tutti incollati al televisore. Stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti di una storia molto combattuta e ricca di alti e bassi. Il pubblico si chiede come stia proseguendo tra i due la conoscenza, visto il bacio che si sono scambiati dietro le quinte la scorsa puntata. Le notizie per chi spera nel lieto fine per la coppia sono molto buone: come segnala il Vicolo delle News, i due sono stati avvistati in Puglia dove pare abbiano trascorso insieme la Pasqua. Negli scatti in questione, i due sono vicini e lui scatta delle foto a Ida col cellulare.

Sossio Aruta confessa: "Non escludo di sposarmi di nuovo"

Grande sintonia quella che si intravede nella coppia, che fa supporre che i due possano decidere a breve di lasciare il programma insieme. Non sono bastate le segnalazioni di Sossio Aruta ai danni di Riccardo a minare la coppia e per il quale il cavaliere è stato anche molto criticato in studio. Sossio, che aveva in più di un'occasione fatto le sue avance a Ida, rimane invece in studio alla ricerca dell'amore. A Uomini e Donne Magazine ha addirittura dichiarato: "Non escludo di sposarmi di nuovo se dovessi trovare la donna della mia vita. I miei matrimoni non sono mai durati moltissimo. Sono sempre stato tradito. Le donne mi sono sempre state vicino nei momenti di gloria. Quei momenti in cui giovavo in squadre prestigiose e in cui guadagnavo moltissimo. Poi, nei periodi bui, in cui mi sono trovato in difficoltà economica, hanno preferito accanto a loro altri uomini."

