Uomini e Donne/ Nicolò Brigante e Marta, confessione dietro le quinte: la scelta è vicina... (Trono Classico)

06 aprile 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante e Marta Pasqualato

Lacrime, liti e rabbia nella nuova puntata di Uomini e Donne per Nicolò Brigante e Marta Pasqualato, eppure tanti sono convinti che sarà proprio lei la scelta del tronista. Ma cosa è accaduto dopo la furiosa lite vista nella puntata di ieri? Sono in molti a chiederselo è sono gli scatti pubblicati nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine a svelarlo. Il confronto-scontro tra Marta e Nicolò è proseguito: lui ha cercato di calmarla ma la corteggiatrice non ha voluto sentire ragioni, ha lanciato il cartellino col suo nome, tolto i microfoni per allontanarsi. È a questo punto che Nicolò le ha svelato di essere ormai pronto alla scelta, invitandola quindi a rimanere. Un gesto che potrebbe anche far intendere che è proprio lei la scelta, visto l'insistenza del tronista a farla rimanere. La dichiarazione, comunque, sembra non placare la rabbia della corteggiatrice, che poi va via.

La scelta di Nicolò Brigante: parla Raffaella Mennoia

Le cose sono migliorate qualche giorno dopo, come testimonia il Vicolo delle News, che ha ricevuto gli scatti di una 'talpina' di Nicolò e Marta in esterna. In merito al trono di Nicolò e alle ultime news, anche Raffaella Mennoia, nota autrice tv, esprime la sua opinione su Uomini e Donne Magazine: “Durante le puntate abbiamo sempre a disposizione fuori dalla studio una troupe formata da due cameraman e un fonico per essere pronti a seguire le eventuali uscite dallo studio dei tronisti e troniste sia di corteggiatori e corteggiatrici…avendo tutta la situazione sotto controllo immagino quando ci potrebbero essere reazioni forti. Immaginavo che Marta si sarebbe stranita appena avesse visto l’atteggiamento prima di Virginia e poi, di riflesso, quello di Nicolò.”

