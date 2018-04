Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over, Gemma e Tina: gara all'ultima...maglia! (6 aprile)

Uomini e Donne, oggi 6 aprile 2018 in onda il trono Over. Nuove rivalità tra Gemma Galgani e Tina Cipollari: coinvolto anche il pubblico in studio

06 aprile 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

La settimana di Uomini e Donne continua con una nuova puntata del Trono Over. Dopo due appuntamenti col trono classico, si torna quindi in studio con dame e cavaliere e non si può che iniziare con Gemma Galgani e Tina Cipollari. Come svelano le anticipazioni del gruppo Facebook 'Uomini e Donne original club', grande protagonista di questa puntata sarà il pubblico. Molte partecipanti si presentano in studio con una maglietta col volto della Cipollari e con scritto "Viva Tina". È proprio per questo che Gemma Galgani fa il suo ingresso in studio pronta a dar battaglia alla rivale, portando in studio una maglietta con il suo viso stampato. La dama tenta allora di regalarla al pubblico, cercando di contrastare le tantissime fan della Cipollari.

IDA E RICCARDO TRA ALTI E BASSI

Ne nasce un nuovo scontro tra le due bionde dame di Uomini e Donne, fatto di parole non lusinghiere e sicuramente anche tante risate. Protagonisti della puntata anche una coppia ormai tra le più amate: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due siedono al centro dello studio e dichiarano che le cose stanno andando bene, eppure gli animi dopo poco si scaldano e si torna a litigare. Lo scontro in studio fa discutere e coinvolge anche gli opinionisti, pronti a dire la loro. Intanto sul web il pubblico dice la sua: "Ida e Riccardo molto belli insieme, lei molto presa, lui vorrebbe stare con un piede in due scarpe ... A lui Ida piace, ma non vuole lasciare la trasmissione per avere visibilità... Spero scelga l'amore ..."

