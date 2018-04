AMAZON "COMPRA" IL SIGNORE DEGLI ANELLI/ Diritti della serie tv per 250 milioni di dollari: trama, cast e data

Amazon compra Il Signore degli anelli: Jeff Bezos si è aggiudicato per circa 250 milioni di euro i diritti per produrre la serie tv fantasy. Ecco la probabile ambientazione, cast e data

La notizia è di quelle che fanno accelerare il battito degli appassionati del genere: Amazon ha comprato i diritti per produrre la serie tv de Il Signore degli Anelli. Il colosso di Jeff Bezos, che ha partecipato in prima persona alla trattativa - sia in considerazione delle grosse cifre in gioco, sia da amante dei fanatsy - ha battuto la concorrenza di Netflix e HBO conquistandosi il diritto di trasformare la trasposizione cinematografica della trilogia di J.R.R. Tolkien in una serie di cui sono già previste cinque stagioni. Un successo costato carissimo ad Amazon: 250 milioni di dollari senza contare le spese per cast, effetti speciali e altro che alla fine della produzione potrebbero far toccare (e forse sforare) il miliardo di dollari, facendo della serie de Il Signore degli Anelli lo show televisivo più costoso della storia. Queste però erano le pretese degli eredi Tolkien, della casa editrice HarperCollins e dei produttori di New Line Cinema (divisione della Warner Bros). E adesso è già tempo di domandarsi: cosa vedremo? E chi?

CAST, DATE, TRAMA

Iniziamo a parlare della trama: al momento non si sa nulla sulle intenzioni di Amazon. La sensazione è che possa trattarsi di un prequel rispetto alla trilogia del Signore degli Anelli, ma successivo a quella de Lo Hobbit, l'altro capolavoro di Tolkien che di recente è stato portato nelle sale cinematrografiche. Capitolo cast: innanzitutto non è ancora chiaro chi dirigerà la serie in qualità di regista. Peter Jackson, l'uomo che ha reso Il Signore degli Anelli un successo planetario, potrebbe essere coinvolto nella produzione. Ma non è chiaro se sarà dietro la macchina da presa. Attori principali del cast originali come Orlando Bloom (Legolas) e Andy Serkis (Gollum), potrebbero legare la loro partecipazione proprio a quella di Jackson. Diverso il punto di vista del mitico Gandalf, Ian McKellen, che in tempi non sospetti ha charito di essere disponibile a tornare nei panni del bardo. Ma l'informazione che tutti state aspettando è la seguente: quando arriverà la serie tv? Bisognerà aspettare ancora un po'. L'intesa, come riporta Repubblica, prevede che "la serie entri in produzione al più tardi nei prossimi due anni, il che vuol dire che per vedere qualcosa bisognerà aspettare almeno il 2020". Ce la farete ad attendere così a lungo?

