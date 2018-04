AMEDEO MINGHI E SAMANTA TOGNI/ La coppia è a rischio eliminazione? (Ballando con le stelle 2018)

Amedeo Minghi e Samanta Togni si esibiranno questa sera a Ballando con le stelle, portando una grande sorpresa. La coppia si troverà ancora a rischio eliminazione?

07 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Amedeo Minghi

Amedeo Minghi e Samanta Togni hanno ottenuto diversi giudizi negativi da parte della giuria di Ballando con le stelle 2018 nel corso delle scorse puntate. La coppia ha faticato a raggiungere una risicata sufficienza, con diverse critiche rivolte soprattutto all'argomento di sempre ovvero la poca vitalità del cantante di 'Vattene amore'. La scorsa settimana, sulle note di Luna di Gianni Togni, sono stati loro ad aprire le danze dopo il commovente omaggio a Fabrizio Frizzi. Impegnati in un Charleston hanno ottenuto 29 (il miglior risultato di sempre) come punteggio da parte della giuria ma non sono mancati gli affondi. Carolyn Smith ha criticato il cantante, confessando: "Voglio più grintà, più personalità". Ancora più dura Selvaggia Lucarelli, giunta persino a dichiarare: "Ti ci vogliono le frustate". Commenti positivi solo da Milly Carlucci, secondo la quale Minghi era rinato rispetto alle precedenti puntate.

LO SCONTRO CONTINUO CON LA GIURIA

Amedeo Minghi tornerà questa sera in una puntata di Ballando con le stelle 2018 nella quale avrà al suo fianco la bravissima maestra di danza Samanta Togni. Riuscirà a dimostrare di avere raggiunto quella vitalità che gli è mancata nelle scorse puntate? I giudici hanno spesso criticato il cantante, arrivando persino a paragonarlo ad uno zombie, affermazione che Minghi ha deciso di controbattere con forza, con una giusta dose di ironia ma anche qualche frecciatina: "Provino loro a scrivere Vattene amore", ha sentenziato alla sua collega nel programma di Rai 1. E proprio una delle canzoni dell'artista ligure potrebbe essere chiamata in causa questa sera nella nuova esibizione nel talent show vip. Minghi e la Togni hanno infatti riservato un divertente video per il loro followers nel quale hanno preannunciato che la musica da loro utilizzata sarà una sorpresa. E se fosse proprio il 'trottolino amoroso' di cui tanto si è parlato?

LA COPPIA A RISCHIO ELIMINAZIONE?

Dopo le critiche ottenute nelle prime puntate di Ballando con le stelle 2018, Amedeo Minghi e Samanta Togni non possono certo sentirsi al sicuro. La giuria ha ampiamente criticato il cantante, accusandolo di essere privo di vitalità e dandogli spesso voti ben al di sotto della sufficienza. Il punteggio della scorsa settimana è stato comunque il migliore di sempre, ma davvero basterà per permettere alla coppia di proseguire ancora nel programma condotto da Milly Carlucci? In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla loro esibizione di questa sera, ricordiamo le ragioni che hanno spinto Minghi a partecipare alla trasmissione di Rai 1, nonostante un età non più giovanissima. Il cantautore aveva deciso di mettersi alla prova per cercare nuovi stimoli, soprattutto dopo la prematura morte della moglie: "Si resta soli, una solitudine immensa, nonostante la fortuna di avere figli e nipoti. La stanza da letto. Dormirci da solo è difficile, c'è sempre un occhio che va di là nel vuoto".

© Riproduzione Riservata.