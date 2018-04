Akash Kumar e Veera Kinnunen/ Nuova lite con Selvaggia Lucarelli? (Ballando con le stelle 2018)

Akash Kumar e Veera Kinnunen continuano a gareggiare a Ballando con le stelle 2018. La partecipazione del modello è pero messa in discussione dalle recenti critiche.

Akash Kumar e Veera Kinnunen

Akash Kumar e Veera Kinnunen sono fra le coppie di Ballando con le Stelle 2018 più in bilico del momento. Nell'ultima puntata li abbiamo visti esibirsi in un Boogie sulle note di “Umbrella”, una hit di Rihanna del 2007. Il concorrente deve farsi perdonare molto dalla giuria e ha deciso di concentrarsi sul ballo. Sorridenti e in total white, Akash e Veera hanno deciso di affrontare la prima parte della loro coreografia in una sorta di moderno “Singin' in the rain”. I due si sono poi lanciati in ritmo veloce e serrato al centro pista, ma senza abbandonare l'intento ironico che li ha visti impegnati nella prima parte della coreografia. Armato di bretelle lui e con body bicolore bianco e nero lei, la coppia si è lanciata in piroette, sketch e una piccola gag che tuttavia è quasi costato il naso al concorrente. La ballerina infatti, a un certo punto dell'esibizione, ha rischiato di colpire il volto del concorrente con la propria gamba, mentre cercava di alzarla al di sopra della sua testa e posizionarla sulla spalla destra.

L’antipatia di Selvaggia Lucarelli

L'esibizione di Akash Kumar e Veera Kinnunen nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle 2018 ha permesso al concorrente di rimettersi in gioco in seguito alla polemica precedente. Per questo Milly Carlucci ha preteso che Akash si rivolgesse alla telecamera per poter chiedere scusa al pubblico italiano, per aver perso la pazienza e aver mentito sul proprio passato. Il cambio di nome dovuto a motivi lavorativi non deve però intaccare l'esibizione: Ivan Zazzaroni non ha visto quella leggerezza che si aspettava. Soprattutto ha notato che nella parte iniziale della performance, il modello ha peccato di fluidità, mostrandosi più rigido del previsto. Carolyn Smith ha invece ammirato l'impegno del concorrente, dato che i due si trovano ad altezze diverse e non è stato semplice per lui riuscire a portare a termine le diverse figure. Il merito in questo caso va anche alla Kinnunen, che riesce a destreggiarsi con un ballerino in erba non proprio a suo agio con le dinamiche del talent. A discapito di quanto accaduto in precedenza, Selvaggia Lucarelli ha dimostrato di apprezzare il ballo di Akash, anche se non nega di nutrire una forte antipatia nei suoi confronti. Fabio Canino ha voluto spezzare una lancia a favore del concorrente, difendendolo dalle critiche della collega. Anche Sandro Meyer ha voluto concordare con la Lucarelli, così come Roberta Bruzzone. Il punteggio finale ottenuto da Akash e la Kinnunen è stato comunque di 29 punti, grazie alla sufficienza piena di tutti, tranne il 5 assegnato dalla Lucarelli.

Non si spengono le critiche

Sembrano destinate a non spegnersi le polemiche su Akash Kumar, in gara a Ballando con le Stelle 2018 al fianco di Veera Kinnunen. Soprattutto per via della polemica che ha scatenato un forte litigio fra il concorrente e Selvaggia Lucarelli, poi proseguita fra il modello e Roberta Bruzzone. Akash paga lo scotto di una mancata sincerità che alla luce del talent dovrebbe essere messa da parte: in questo Milly Carlucci ha ragione, dovrebbe essere giudicato solo per le sue qualità in pista e non per il suo passato al di fuori del programma. Intanto, Akash continua a eseguire le prove con tutte le sue forze. La Kinnunen è di certo una ballerina che pretende molto dai concorrenti a cui si affianca nelle diverse edizioni e a maggior ragione ha deciso di mettere sotto il modello con una severità maggiore. In un post su Instagram, Akash sottolinea infatti "oggi mi ha massacrato", mentre i fan continuano ad applaudire alla loro coppia, vista da tanti come la più bella di quest'edizione del talent. Clicca qui per vedere il post di Akash Kumar.

