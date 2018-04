Al Bano e Romina Power, ballerini per una notte/ Tornano insieme per un ultimo baallo (Ballando con le stelle)

Al Bano e Romina Power saranno ballerini per una notte nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2018. Il ritorno dopo il tour insieme in tutto il mondo.

07 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Albano Carrisi e Romina Power

Per la quinta puntata di Ballando con le stelle 2018, Milly Carlucci ha deciso di chiamare in causa una delle coppie più amate di sempre dagli appassionati di musica e di spettacolo. Apprezzati da nuove e vecchie generazioni, Albano Carrisi e Romina Power saranno questa sera 'i ballerini per una notte', a conferma di come i loro rapporti siano nuovamente molto sereni dopo la separazione avvenuta vent'anni fa. I due ex coniugi Carrisi si cimenteranno in una sfida del tutto inedita per loro sulla pista del talent show vip di Rai 1, dove dovranno imparare in poche ore una coreografia realizzata apposta per loro, da eseguire durante la diretta della trasmissione. L'attesa esibizione verrà valutata dal direttore di DiPiù, Sandro Mayer, presente in studio come le scorse settimane, e il punteggio di Al Bano e Romina sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

UNA LUNGA CARRIERA INSIEME

Al Bano Carrisi e Romina Power saranno i grandi ospiti della puntata odierna di Ballando con le stelle 2018. La coppia ha cantato insieme alcuni dei brani italiani più ascoltati in tutto il mondo e che gli hanno garantito la notorietà in molte Nazioni europee: Ci sarà, Nostalgia Canaglia, Felicità, Libertà, Che angelo sei, Sharazan solo per citarne alcuni. Dopo una lunga pausa durata sedici anni, causata dai problemi personali e familiari (prima fra tutte la sparizione della figlia Ylenia), i due artisti nel 2013 si sono esibiti nuovamente insieme a Mosca, alla Crocus Hall e hanno deciso di riprendere la collaborazione artistica. Negli anni successivi, e fino a qualche settimana fa, i due cantanti hanno dato vita a imperdibili concerti ad Atlantic City (Stati Uniti), Montréal (Canada), Girona (Spagna), Bucarest (Romania) per poi tornare di nuovo in Russia (Mosca e San Pietroburgo) e Bielorussia (Minsk). Nel 2015 è arrivata anche la prima tappa italiana della loro lunga tournee con l'evento all'Arena di Verona insieme ad altri volti noti quali I Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Pippo Baudo e i figli Tyrone Power Jr. e Yari Carrisi.

IL RITORNO DI FIAMMA È POSSIBILE?

Insieme alla nuova collaborazione artistica che ha riunito da circa cinque anni Al Bano Carrisi e Romina Power, la coppia è molto unita anche nella vita privata. Negli ultimi mesi non sono mancate pubbliche dichiarazioni di stima ed affetto, che hanno fatto rinascere nei fan la speranza che un ritorno di fiamma tra loro sia ancora possibile. A ciò si aggiunge la recente crisi tra il cantante di Cellino San Marco e la sua compagna Loredana Lecciso, che trascorre gran parte del suo tempo a Pavia in compagnia della sua famiglia. Un recente post pubblicato da Romina Jr, figlia di Albano e Romina, ha ulteriormente riacceso la speranza di rivedere la grande famiglia Carrisi di nuovo unita: la ragazza ha pubblicato una foto delle valigie della madre, arrivata in Puglia per trascorrere le recenti vacanze pasquali. E quale migliore occasione per riprendere la relazione con l'ex marito là dove era stata interrotta vent'anni fa?

