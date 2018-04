Alba Barietti come Amendola, elogio a Matteo Salvini/ "Bravo a fare quello che la sinistra non ha fatto"

Alba Parietti come Claudio Amendola, elogia a Matteo Salvini: "Bravo a fare quello che la sinistra non ha fatto cioè stare vicino ai bisogni della gente".

07 aprile 2018

Alba Parietti

Alba Parietti come Claudio Amendola. La showgirl, ai microfoni della trasmissione radiofonica La Zanzara su Radio 24, ha parlato di politica prendendo le difese dell’attore romano che, negli ultimi giorni, è stato criticato per aver elogiato Matteo Salvini considerandolo il miglior politico degli ultimi anni. “Io non voterei mai Salvini - dichiara la Parietti - perché è l’antitesi di tutto ciò che è il mio pensiero politico. Non voterei mai a destra per dna, sarebbe come tradire mio padre”. Poi aggiunge: “Ma è vero che Salvini è capace di fare politica. Lui è un politico. Ha saputo fare politica. Ha fatto quello che è stato incapace di fare la sinistra, cioè stare vicino ai bisogni della gente". La showgirl, poi, ha parlato della sua idea politica ammettendo, però, di non essere più interessata all’argomento come lo era un tempo: “Bonino, Grasso e Pd in tre schede diverse, ma la politica non mi interessa più. Sono diventata filo papista, mi occupo solo dello spirito dell’anima, l’unico leader, l’unico punto di riferimento è Papa Francesco. Averne di politici come il Pontefice".

ALBA PARIETTI TRA BALLANDO CON LE STELLE E SESSO

Tanti gli argomenti affrontati da Alba Parietti ai microfoni de La Zanzara. La showgirl, in particolare, ha ricordato la sua avventura a Ballando con le stelle dove, lo scorso anno, era l’obiettivo principale delle critiche che, quest’anno, sono tutte per la coppia Giovanni Ciacci-Raimondo Todaro: “Ho visto un paio di volte Ballando con le stelle con la coppia Ciacci-Todaro. Di qualcosa devono pur parlare, non hanno la Parietti come l’anno scorso. Mi sembra una polemica fatta apposta, costruita. Devono pur inventarsi qualcosa di cui parlare. In ogni caso dai tempi dei greci gli uomini ballano insieme", dichiara Alba che ha anche parlato di sesso rivelando di non esserne più interessata e di preferire un rapporto intellettuale piuttosto che uno fisico fine a se stesso. “Ormai ho rinunciato”, rivela la Parietti.

