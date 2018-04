Alessandra Amoroso/ Serale Amici 2018: “Torno a casa”… ma solo per 4 puntate, nuovo CD in arrivo?

Alessandra Amoroso, Serale Amici 2018: “Torno a casa”… ma solo per 4 puntate, nuovo CD in arrivo per l'artista salentina? Ecco le sue dichiarazioni dopo l'annuncio.

Alessandra Amoroso, Serale di Amici 2018

Alessandra Amoroso "torna a casa" e cambia ruolo. Dopo avere iniziato anche lei dal famoso talent show, la salentina esordisce al serale di Amici 2018 nell'inedito ruolo di giudice della commissione esterna. Al suo fianco anche Ermal Meta, Giulia Michelini, Marco Bocci, Simona Ventura ed Heather Parisi. Dopo l'annuncio puntuale anche l'in bocca al lupo della collega e amica Emma Marrone che durante gli anni, ha ricoperto svariate volte il ruolo di direttore artistico della Squadra Bianca. Erano ormai anni che il nome di Alessandra usciva fuori quando si trattava del talent show che gli ha regalato la popolarità. Stessa cosa le accade anche con il Festival di Sanremo in quando, dopo aver vinto ad Amici, la Amoroso ha partecipato alla kermesse musicale esclusivamente nel ruolo di ospite duettando con gli artisti già in gara. Per lei quindi, niente Festival e niente serale fino ad... oggi! Questa sera il debutto ma solo per quattro puntate. Dopo il grande successo del 2016 dal titolo "Vivere a colori", per l'artista di Galatina, potrebbe arrivare a breve anche un nuovo progetto discografico.

Amici 17, Alessandra Amoroso torna a casa: il ricordo di Fabrizio Frizzi

Come mai Alessandra Amoroso parteciperà al serale di Amici 2018 solo per quattro puntate? Vista la possibilità di un nuovo progetto discografico a breve, potrebbe essere questo il motivo di tale decisione. Per i fan, nonostante l'iniziale delusione è subentrato un diplomatico: "Meglio questo che niente...". “Dopo quasi 10 anni torno a casa in altre vesti, non dimenticando chi ero e chi sono adesso. Una donna consapevole di ciò che ama, di ciò che ha vissuto e che non vuole perdere… un amore spropositato per la musica solo per la musica” ha annunciato la cantante con estremo entusiasmo sul suo profilo ufficiale di Instagram. Ed intanto di recente, anche il suo personale ricordo per Fabrizio Frizzi: “Purtroppo non ho avuto il piacere e l’onore di conoscere Fabrizio Frizzi, ma ho visto gli occhi e sentito le parole di questa donna meravigliosa… (ha condiviso una immagine mentre abbraccia Rita Dalla Chiesa, ndR) spero che un giorno lontano, anche la mia gente potrà parlare di me come tu hai parlato di lui… e come diciamo sempre “comunque andare”. Staremo a vedere se dopo la presentazione di stasera, proprio la diretta interessata svelerà l’arcano sulla sua presenza al serale di Amici per sole quattro puntate.

