Alessandra Celentano: "Lauren, sei ingrassata!”/ Video, furia Maria De Filippi: "Non c'è la pesa” (Amici 17)

07 aprile 2018 Silvana Palazzo

Momenti di tensione al Serale di Amici 2018 quando Alessandra Celentano tira nuovamente in ballo il tema del peso forma delle ballerine. Nel mirino della professoressa di danza classica finisce Lauren, che avrebbe preso qualche chiletto in questi mesi rispetto al suo ingresso nel talent show di Maria De Filippi. La conduttrice interviene subito, consapevole delle polemiche che questo genere di discorsi possono scatenare. «Non sto dicendo lei deve essere una silfide o una ballerina classica, lei però a settembre era molto più magra di ora», ha dichiarato Alessandra Celentano in diretta. La ballerina ha voluto replicare subito: «Prima di questo programma il mio corpo non è mai stato un problema per me, dopo questa esperienza è iniziato ad entrarmi nella testa davvero molto». Lauren ha raccontato di aver smesso di mangiare pasta e pane per assecondare la prof: «Perché la rispetto come insegnante e non è nella mia indole non seguire il parere di un insegnante». Ora però qualcosa è cambiato: «Devo tornare ad essere me stessa».

«Stiamo parlando di ballerini professionisti», così Maria De Filippi prova a contenere il caso aperto da Alessandra Celentano sul peso di Lauren e più in generale sul fisico che devono avere le ballerine. Quello dell’alimentazione e della forma fisica è un tema così delicato, soprattutto se affrontato superficialmente in televisione, che può scatenare dei veri e propri polveroni. Da qui l’intervento della conduttrice, che ha preso le difese della ballerina. «Per fortuna in questa trasmissione non abbiamo una pesa prima di ballare». Lo stesso ha fatto Heather Parisi, ma non con gli stessi risultati. «Anche a me, quando avevo la tua età, dicevano la stessa cosa e pesavo 56kg». La gaffe non passa inosservata, soprattutto sui social dove il dibattito su questa discussione è accesissimo, del resto non è la prima volta che tiene banco ad Amici: «La Parisi che dice di essere in sovrappeso con 56kg...vado a rinchiudermi». Altri invece sottolineano gli apprezzamenti rivolti a Lauren: «È proprio ‘bbona».

