Alessandra Celentano/ Sconfigge l'hacker di Instagram a poche ore dal serale di Amici: cosa è successo?

Tutto da rifare per Alessandra Celentano che sui social lancia l'allarme dopo essere finita nel mirino degli hacker a poche ore dal debutto del serale di Amici 17

07 aprile 2018 Hedda Hopper

Alessandra Celentano

A poche ore dal debutto del serale di Amici 17, Alessandra Celentano è finita nei guai per via di un hacker che ha preso possesso dei suoi profili social e che ha rischiato di far diventare la maestra protagonista di incomprensioni e spiacevoli uscite. A quanto pare, nelle scorse ore, i profili social ufficiali della maestra Celentano (anche noi vogliamo adeguarsi chiamandola come lei chiede) sono stati presi di mira da un hacker che è riuscito a mettere le mani ed accedere sui social al posto suo. Per fortuna tutto è già rientrato visto che la Celentano si è accorta in tempo di quello che è successo ed è subito corsa ai ripari facendo oscurare i suoi vecchi profili e accedendo con i nuovi salvando capra e cavoli. Ad annunciare le ore di passione che ha vissuto ieri, è la stessa insegnante che, a poche ore dal debutto di Amici, ha tranquillizzato i fan chiarendo alcune cose.

L'ALLARME E I CHIARIMENTI DI ALESSANDRA CELENTANO

La notizia dell'attacco hacker subito da Alessandra Celentano è trapelato qualche ora fa dalla diretta interessata che, ripreso possesso del suo account, ha subito annunciato la cosa ai fan. La Celentano ci ha tenuto a condividere con tutti l'accaduto soprattutto per chiedere di non aprire o condividere eventuali link o messaggi che possano arrivare dai suoi profili. La situazione adesso è sotto controllo ma non si sa ancora cosa sia successo in queste ore. La Celentano scrive: "Sono stata vittima di un attacco hacker sui miei canali social. La situazione al momento è sotto controllo ma fino a quando non verrà risolta vi chiedo di non aprire link derivanti dai miei canali. Eventuali danni o offese non arrivano dalla mia persona".

