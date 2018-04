Alessandra Celentano vs Valentina Verdecchi/ Lite al Serale di Amici 2018? Il tango della “discordia”...

Alessandra Celentano vs Valentina Verdecchi: lite al Serale di Amici 2018? Il tango della “discordia”... Le ultime notizie sulle tensioni tra la prof e la balleria in vista della puntata

07 aprile 2018 Silvana Palazzo

Valentina Verdecchi, Amici 2018

Prepariamoci ad una prima puntata incandescente del Serale di Amici 2018. Potremmo assistere stasera ad un duro scontro tra Alessandra Celentano e la ballerina Valentina Verdecchi dopo una settimana di tensioni e scontri. I professori di ballo hanno preparato coreografie in grado di evidenziare le qualità di alcuni allievi e al tempo stesso metterne in difficoltà altri. Questo è il caso di Valentina, che infatti negli ultimi giorni si è sfogata e ha pianto con Zia dopo aver provato un tango che le ha assegnato la Celentano. Per la ballerina è impossible da eseguire per chi, come lei, non ha mai studiato danza classica: «È difficilissimo», ammette in sala prove, poi in casetta si lascia andare alle lacrime. Ma forse è proprio questo il punto: la Celentano potrebbe averglielo assegnato proprio per mettere in evidenza i suoi limiti. Le perplessità della professoressa di ballo su Valentina Verdecchi sono enormi. E questo lei lo sa bene: «Mi ha dato tutta tecnica sapendo che non ce l'ho, quindi so benissimo che per lei sarà uno schifo. Quello che conta è che porto a termine quello che penso, poi posso pentirmi di non aver studiato danza classica... Ma vuole mettermi vicino ad Anbeta? Così è contenta? Complimenti a lei».

ALESSANDRA CELENTANO VS VALENTINA VERDECCHI: LITE AL SERALE DI AMICI 2018?

Le tensioni che abbiamo visto in questa settimana ad Amici 2018 tra Alessandra Celentano e Valentina Verdecchi potrebbero sfociare in una lite nella prima puntata del Serale. Ma i rischi per la ballerina sono ben più seri: potrebbe essere la prima eliminata di questa fase decisiva del talent show. Non ci sono anticipazioni e indiscrezioni in tal senso perché il Serale è tornato ad essere trasmesso in diretta, ma le sensazioni portano a pensare che Valentina potrebbe essere a rischio. Nella prima fase i professori possono impedire a qualcuno dei 14 partecipanti al Serale di esibirsi, mentre nella seconda fase si sceglie la squadra vincitrice, di cui alcuni si giocheranno la terza fase mentre quella perdente raggiungerà i concorrenti fermati dai professori in zona eliminazione. Non si sa come i professori potranno fermare gli allievi, se serve cioè la maggioranza o se basta un solo professore per impedire a qualcuno di esibirsi, ma se così fosse Alessandra Celentano quasi certamente fermerebbe Valentina Verdecchi, che quindi rischierebbe l'eliminazione ad Amici 2018.

Lo sfogo di Valentina sulla maestra @Ale_Celentano, voi da che parte state? #Amici17 pic.twitter.com/7T6nWD9XAu — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 7 aprile 2018

