Alice Merton/ Chi è? In Italia per due date live nel mese di aprile (Amici 2018)

Alice Merton, l'ospite internazionale di questa puntata è in Italia per le sue due date live che terrà nel mese di aprile. Presenterà il suo primo singolo No Roots. (Amici)

Ospite internazionale in Italia, Alice Merton si prepara a impegnare i fan nostrani con diversi appuntamenti imperdibili. Merito della sua No Roots, il nuovo singolo che l'artista tedesca ha lanciato negli ultimi giorni. Senza radici, è così che si definisce il fenomeno musicale del momento che è riuscita a conquistare la vetta delle classifiche mondiali. E questa sera, sabato 7 aprile 2018, farà la sua apparizione ad Amici di Maria De Filippi in occasione della puntata di debutto del serale del talent di Canale 5. Originaria di Francoforte, la Merton ha rivelato a Adnkronos Live che l'idea del suo nuovo singolo è nata due anni fa, quando ha deciso di racchiudere in una canzone le sue emozioni da viaggiatrice mondiale. Un intento che si allontana dalla decisione nostalgica di guardare il passato, un racconto volto al positivo che mira ad esaltare la personalità di chi impara qualcosa in più grazie ad ogni location visitata. No Roots ha comunque vissuto dei momenti difficili fin dalla sua realizzazione e le critiche non sono mancate. Tanto da spingere la Merton a decidere di creare una sua etichetta discografica per non dover sottostare alle regole altrui, la Paper Plane Records.

L'arrivo di Alice Merton in Italia non è solo legato ad Amici di Maria De Filippi, ma a due particolari date live che la vedranno impegnata nel mese di aprile. Milano e Roma sono le scelte della giovane cantautrice tedesca per presentare il suo No Roots, il primo singolo che la vede produttrice indipendente. Già in vetta alle classifiche di Shazam, Spotify e iTunes, la Merton ha conquistato Europa e social in diverse nazioni, riuscendo infine a ricevere lo European Border Breakers Award di quest'anno. La data di Milano la vedrà salire sul palco di Santeria il prossimo 17 aprile, mentre il giorno successivo sarà a Roma, al Quirinetta, per due concerti che inizieranno dalle 21.00. Ed ora è già tempo di pensare al nuovo singolo, che crea quella classica ansia che colpisce ogni artista alle prese con uno degli step più difficili della carriera musicale. La 25enne tuttavia dimostra di avere già ben chiare le idee, come ha sottolineato a Adnkronos, dato che il suo desiderio è di continuare a fare musica che piaccia alle persone, raccontare le sue storie e se stessa.

