Amici 17, regolamento serale 2018/ Come funziona? Tre fasi, due commissioni, eliminazioni e vincitore

Come funziona il serale di Amici 17? Regolamento edizione 2018: tre fasi, tre palchi diversi, due commissioni, eliminati, direttore artistico, televoto e vincitore

07 aprile 2018 Anna Montesano

Amici 17, regolamento

Ci siamo: inizia questa sera la nuova edizione del serale di Amici 17. A partire da questa sera, alle 21.10 circa su Canale 5, la squadra Bianca e quella Blu si affrontano ma in un modo totalmente diverso dalle ultime edizioni. Non ci sono i direttori artistici a seguire la squadre e a decidere le prove, visto che la parola passa direttamente ai ragazzi. Il meccanismo di questa edizione vede il serale suddiviso in tre fasi. Nella prima fase, le due squadre si presentano all'intera commissione e non sono una contro l'altra. Tutti si esibiscono in due corali, una per ogni squadra oltre che accompagnata da un ospite, che vengono giudicate dalla commissione interna che è composta dai professori della scuola che ben conoscono i ragazzi. Il giudizio di questi si baserà per una parte sull'esibizione stessa, per un'altra sull'intero percorso di ogni singolo allievo. Solo i nomi scelti dai professori accederanno alla seconda fase, quelli non scelti siederanno su un palco apposito e saranno coloro che rischiano l'eliminazione.

SECONDA FASE

La seconda fase del serale di Amici 17 torna a vedere protagonista la sfida a squadre. Blu e Bianco sono di nuovo una contro l'altra e si esibiscono al fine di uscire vincitrice e passare alla terza fase. A giudicare e, quindi, a decidere stavolta è il televoto. La squadra perdente sarà totalmente a rischio eliminazione e ogni componente dovrà raggiungere i ragazzi già esclusi alla prima fase. Tuttavia la squadra vincente non passa totalmente alla terza fase. Verrà allora aperto un nuovo televoto di pochi minuti per i singoli della squadra vincente. Solo tre di loro accederanno alla terza fase. Questi passano all'ultima fase, che decreterà il vincitore della puntata.

TERZA FASE, ELIMINATI E VINCITORE

A giudicare la terza ed ultima fase del serale di Amici 17 è la commissione esterna, composta da: Alessandra Amoroso, Marco Bocci, Ermal Meta, Giulia Michelini, Heather Parisi e Simona Ventura. I tre tornano quindi ad esibirsi e alla fine delle performance, che saranno tutte curate da Tommassini, la commissione decreterà il migliore della serata. Al vincitore di puntata potrà essere concesso di salvare uno o più ragazzi, indipendentemente dall'appartenenza di una squadra o all'altra ma anche nessuno; lo stesso al direttore artistico Tommassini. A decidere chi dovrà abbandonare il programma tra i ragazzi rimasti sarà la commissione interna.

© Riproduzione Riservata.