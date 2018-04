Amici serale 2018 / Ed.17 Diretta prima puntata: squadra bianca e blu, Laura Pausini e Fabri Fibra ospiti

07 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 Serale, Squadra Blu e Squadra Bianca - Foto Facebook

L’attesa è finita. Oggi, sabato 7 aprile, in prima serata su canale 5, in diretta, va in onda la prima puntata del serale di Amici 17. Due le squadre che si sfideranno: da una parte la squadra bianca e dall’altra la squadra blu che si esibiranno con canti e balli preparati per tutta la settimana. Un debutto, quello del serale di Amici 2018, attesissimo dal pubblico che, dopo anni di edizioni registrate e trasmesse quando si sapeva già tutto, potranno godersi l’effetto sorpresa. Per la prima puntata del serale di Amici 17, Maria De Filippi ha puntato su grandi nomi per gli ospiti. Nel corso della prima fase del programma, arriverà Laura Pausini, tornata da poco sulla scena musicale con il nuovo album “Fatti Sentire”, progetto che l’artista porterà in giro per l’Italia e il mondo. Nella seconda fase della serata, invece, arriveranno Fabri Fibra e Alice Merton. Ognuno dei due ospiti dovrà scegliere un allievo, tra quelli che supereranno la prima fase con cui duettare.

SQUADRA BIANCA E SQUADRA BLU: TUTTI I CONCORRENTI AMMESSI AL SERALE

Sono quattordici gli allievi ammessi al serale di Amici. A sceglierli sono stati i professori che, dopo averli seguiti per tutta la prima fase del programma, hanno deciso chi meritava di accedere alla fase più importante del talent show. Nella squadra bianca troviamo: i ballerini Luca Capomaggi, Daniele Rommelli, Valentina Verdecchi, Filippo Di Crosta e i cantanti Emma Muscat, Irama e Zic. Nella squadra blu, invece, abbiamo: i ballerini Lauren Celentano, Sephora Ferrillo, Bryan Ramirez e i cantanti Biondo, Einar Ortiz, Matteo Cazzato e Carmen Ferreri. La divisione delle squadre è stata decisa dalla produzione non senza polemiche. Sui social, infatti, molti utenti considerano la squadra blu molto più forte, almeno sulla carta.

LA COMMISSIONE INTERNA ED ESTERNA: LA NOVITÁ DELL'EDIZIONE

Le esibizioni dei componenti della squadra bianca e della squadra blu del serale di Amici 2018 saranno sottoposte ad un triplice giudizio. Oltre al pubblico che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto, a giudicare le performance saranno due commissioni. La prima è quella interna formata dai professori che hanno seguito i ragazzi sin dal primo giorno di scuola ovvero Bill Goodson, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Garrison per la danza, Carlo Di Francesco, Rudy Zerbi, Giusy Ferreri e Paola Turci per il canto. La commissione esterna, invece, è formata da Heather Parisi, Giulia Michelini, Simona Ventura, Alessandra Amoroso, Ermal Meta e Marco Bocci. La Amoroso farà parte della commissione solo per le prime quattro puntate mentre Ermal Meta salterà tre puntate per impegni lavorativi.

AMICI 17 SERALE, IL REGOLAMENTO

Senza i direttori artistici, cambia totalmente il regolamento del serale di Amici 17. Ogni puntata è divisa in tre fasi. Nella prima fase, gli allievi si esibiranno in prove corali di canto e di ballo. A giudicarli sarà la commissione interna che, al termine della fase, indicherà gli allievi che finiranno nella zona a rischio non potendosi così esibire nelle fasi successive. Nella seconda fase, invece, ci sarà la classica sfida a squadre. Gli allievi sceglieranno cosa cantare e cosa ballare e saranno giudicati dal pubblico attraverso il televoto. Gli allievi premiati dai telespettatori accederanno così alla terza fase nel corso della quale si confronteranno con la Prova Luca Tommassini. A giudicarli sarà la commissione esterna. Il vincitore della puntata, indipendentemente dalla squadra, potrà salvare un compagno così come Luca Tommassini. I restanti saranno a rischio eliminazione. A decidere il nome dell’allievo che dovrà abbandonare il serale sarà la commissione interna.

