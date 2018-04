Andreas Muller al serale di Amici 17/ Perché è andato via? Il comunicato conferma il ritorno

Andreas Muller torna ad Amici 17 in occasione del serale. Sarà nuovamente nel cast dei ballerini professionisti del talent, ma perché era andato via?

07 aprile 2018 Anna Montesano

Grande notizia per i fan di Amici di Maria De Filippi. Andreas Muller torna a far parte del cast della scuola più amata di Italia per la fase del serale. Poco dopo la conferenza stampa che si è tenuta ieri in vista dell'inizio del serale, Mediaset ha rivelato in un comunicato ufficiale tutti i nomi dei professionisti che balleranno insieme ai ragazzi del serale di Amici. Tra i 23 ballerini ci sono appunto anche due apprezzati ritorni: quello di Anbeta Toromani e quello di Andreas Muller. Quest'ultimo ha lasciato il programma proprio poche settimane dopo l'inizio della nuova edizione di Amici, dopo essere stato annunciato come ballerino professionista. Un'uscita di scena che aveva destato sospetti e polemiche ma che non era stata spiegata nei dettagli da Andreas. Oggi però il ballerino, vincitore di Amici 16, torna come professionista nel gruppo del serale.

ANDREAS MULLER E IL CAST DEI BALLERINI DEL SERALE DI AMICI 17

Nel comunicato ufficiale di Mediaset, oltre al ritorno di Andreas Muller, viene svelato tutto il cast della sezione danza. Di seguito i dettagli: "Altra importante novità di questa diciassettesima edizione del talent show è l’ingresso di Luca Tommassini in qualità di Direttore Artistico e Coreografo. [...] Ad accompagnare le performances artistiche 23 ballerini professionisti: Anbeta Toromani, Alessandro Macario, Elena D’Amario, Amilcar Moret Gonzalez. Filippo Ranaldi, Marcello Sacchetta, Sebastian MeloTaveira, Andreas Muller, Adriano Bettinelli, Federica Panzeri, Irene Tavassi, Ilaria Cavola, Francesca Tocca, Francesca Dario, Simone Nolasco, Gabriele Esposito, Gianmaria Giuliattini, Angelo Recchia, Chris Mc Carthy, Giulia Pauselli, Virginia Tomarchio, Antonietta Dalmini, Audrey Douglass e Giulia Federico."

